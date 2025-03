Aún falta tiempo para ver la nueva película de “Spider-Man 4” y conocer todos los detalles que engloban a un personaje de esta magnitud. Sin embargo, recientemente se filtró un informe en el que supuestamente se confirma que “El Camaleón” será el nuevo villano principal.

¿Quién es “El Camaleón”, el nuevo villano de “Spider-Man 4”?

El nombre real de “El Camaleón” es Dmitri Smerdyakov y, además, resulta ser medio hermano de Kraven, el Cazador, otro icónico enemigo del Hombre Araña. A diferencia de su hermano, “El Camaleón” no usa la fuerza. Él confía en su astucia y su habilidad de manipulación para infiltrarse en organizaciones y cometer crímenes sin ser detectado.

Este personaje en los cómics es tan hábil, que ha logrado engañar a varios superhéroes experimentados, haciéndose pasar por aliado o alguna figura de confianza. Este personaje no tiene superpoderes, pero es muy inteligente y todo un maestro del disfraz, pues sabe usar herramientas como el maquillaje y la actuación para cometer sus fechorías. En las entregas más recientes ha utilizado la tecnología avanzada para modificar su apariencia en segundos.

¿Qué opina el público en redes sociales sobre “El Camaleón”?

Algunos fanáticos se mostraron preocupados en redes sociales, no porque el personaje sea malo, más bien destacan que los eventos ocurridos en “Spider-Man: No Way Home” dejaron los estándares muy altos al incluir a villanos tan destacados como el Doctor Octopus y el Duende Verde.

Jeff Sneider, aclaró que si este personaje es incluido en la película, podría no llamarse “El Camaleón” pues ese personaje fue interpretado ya por Fred Hechinger en la película de “Kraven, el Cazador”. Es importante destacar que, hasta el momento, ninguna fuente oficial de Marvel ha confirmado dichas filtraciones. Por lo que solo queda esperar a que ellos determinen que es el momento de que todos conozcamos quién será el nuevo rival del Hombre araña en su cuarta película.

¿Qué villano te gustaría ver enfrentarse con Spider-Man?

