Superman: La película de James Gunn se convierte en el mejor debut de un film de DC en streaming desde Barbie

El hombre de acero no deja de sorprender al mundo entero con sus logros. Superman de James Gunn se ha convertido en un fenómeno ahora en el streaming. Tras su llegada a HBO Max el pasado 19 de septiembre, la película sorprendió al alcanzar 13 millones de vistas globales en solo 10 días, marcando el mejor debut de una cinta “pay-one” desde que Barbie lo lograra apenas en diciembre de 2023.

Superman rompe récords en HBO Max

El filme, protagonizado por David Corenswet (Clark Kent/Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane) y Nicholas Hoult (Lex Luthor), había cerrado su paso por cines con una impresionante recaudación de $969 millones globales, y pareciera que busca más, pues ahora también reina en plataformas digitales.

Auge en las películas clásicas de Superman

Las sorpresas no terminan ahí, pues el éxito y el enorme carisma de esta nueva versión del héroe, también revivió el interés por las películas previas del personaje. Entre el 15 y el 21 de septiembre, títulos como “Super/Man: The Christopher Reeve Story” aumentó su audiencia en un 670 %, mientras que “Superman: The Movie” creció un 155 %, “Superman Returns” un 120 %, y “Man of Steel” un 40 %.

Esto confirma que el público no solo abraza la nueva visión de Gunn, sino que también regresa a los clásicos para revivir la evolución del personaje en la pantalla. Incluso, podría significar que nuevas generaciones muestran interés por el pasado cinematográfico del superhéroe, naciendo así una nueva generación de fans.

El puente hacia Superman: Man of Tomorrow

También hay que analizar que el éxito en la plataforma, también tiene que ver con una salida estratégica: James Gunn quería al héroe disponible en casa antes del final de la temporada 2 de Peacemaker. El sexto episodio, estrenado el pasado fin de semana, funcionó como puente narrativo hacia Superman: Man of Tomorrow, la próxima entrega que Gunn rodará en 2026 y que tiene programado su estreno para el 9 de julio de 2027.

Según el propio Gunn, la secuela será “tanto una película de Lex Luthor como de Superman”, anticipando una historia en la que el héroe y el villano tendrán que unir fuerzas ante una amenaza mucho mayor.

¿Ya viste la película en la plataforma de streaming?

