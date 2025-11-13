¡Regresa Bob Esponja! Paramount lanza el primer tráiler de The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

¡Atención, fanáticos del Fondo de Bikini! Paramount Pictures reveló esta mañana el primer tráiler oficial de la nueva película animada de Bob Esponja, cuyo título es: The SpongeBob Movie: Search for SquarePants. Esta cinta promete ser su aventura más grande hasta ahora y llegará a cines el 19 de diciembre de 2025. Si no has visto el tráiler, aquí te lo dejamos a continuación:

Bob Esponja: Una búsqueda épica bajo el mar

En esta nueva historia, Bob Esponja decide demostrar su valentía ante Don Cangrejo emprendiendo una misión imposible: seguir al legendario pirata fantasma El Holandés Errante en una aventura marítima que lo llevará hasta las profundidades, un lugar desconocido lleno de peligros.

Aún no se ha revelado la trama oficial, pero la sinopsis adelanta que se trata de: “La búsqueda de Bob por convertirse en un héroe lo llevará donde ninguna esponja ha llegado antes”. Entre comedia, acción y nostalgia, The SpongeBob Movie: Search for SquarePants promete mezclar humor clásico con una animación de vanguardia y guiños para los fans del personaje de toda la vida.

Un equipo de lujo detrás del proyecto

La película está dirigida por Derek Drymon y producida por Lisa Stewart, Pam Brady y Aaron Dem, con la participación ejecutiva de Marc Ceccarelli, Vincent Waller, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro y Andrew Lary.

En cuanto al guion fue coescrito por Pam Brady (South Park) y Matt Lieberman (The Addams Family), mientras que la historia original corre a cargo de Marc Ceccarelli, Kaz y la propia Brady.

La expansión del universo de Bob Esponja

Este nuevo largometraje forma parte de la estrategia de Paramount y Nickelodeon por expandir el universo animado de SpongeBob SquarePants, con nuevas películas, series derivadas y contenido exclusivo para plataformas digitales.

Con más de dos décadas en pantalla, no hay duda de que este universo aún tiene mucho que dar. Este personaje sigue siendo una de las figuras más queridas del entretenimiento infantil, y su regreso al cine busca reavivar la magia que conquistó a generaciones enteras.

