Todas las versiones de Viernes de Locos: cuántas hay, en qué se diferencian y dónde verlas

“Viernes de Locos” es una película familiar que nos narra la historia de una madre y su hija que intercambian cuerpos por arte de magia. Lo que pocos saben, es que está basada en la novela homónima de Mary Rodgers, la cual ha sido adaptada tres veces por Disney, cada una reflejando la época en que fue realizada.

Todas las versiones de “Viernes de locos” que existen

Si no las conocías, no te preocupes, aquí repasamos todas:

1. Un viernes alocado (1976) – La versión original - Director: Gary Nelson

La primera adaptación que existió de esta historia es la de 1976 y se centra más en el drama y en el desarrollo emocional entre madre e hija. Aunque incluye toques de comedia, su enfoque es más reflexivo. Jodie Foster interpreta a la hija adolescente y se convirtió en una de sus actuaciones más recordadas de su juventud.

Dato curioso: Esta versión fue nominada a un Globo de Oro como Mejor Actriz (Barbara Harris).

2. Un viernes de locos (2003) – La versión más icónica - Director: Mark Waters

Esta es la versión más popular y la que marcó a toda una generación. Con un enfoque más cómico y juvenil, sigue la historia de una madre psicóloga y su hija rockera que no se entienden… hasta que intercambian cuerpos por un accidente. La química entre Lohan y Curtis fue clave para su éxito.

Por eso no es de sorprenderse que esta sea la única versión con una secuela.

Freaky Friday: un viernes de locos (2018) – Versión musical - Director Steve Carr

Esta versión fue pensada para Disney Channel y destaca entre las otras versiones por ser un musical, con canciones originales que acompañan la historia. En lugar de un hechizo genérico, el cambio ocurre por un reloj de arena mágico heredado de su padre. Es mucho más ligera y está enfocada al público infantil y preadolescente.

¿Qué tienen en común y qué cambia entre versiones?

Las tres versiones tocan como tema principal conflictos que pueden surgir entre madre e hija, dejando así al espectador con una reflexión sobre empatía y crecimiento personal. Lo que cambia es el contexto social y cultural, pues refleja a diferentes generaciones. Además, la forma en la que cambian de cuerpo también es distinta.

¿Ya viste todas las versiones de “Un viernes de locos”?

