Marvel prepara su gran era mutante: todos los proyectos de los X-Men que vienen en el UCM

Los fans no pueden esperar más. Desde que se anunció la llegada de los mutantes a “Avengers: Doomsday”, el mundo ha estado en alerta. Finalmente, Marvel Studios ya está preparando una revolución con estos queridos personajes dentro del UCM. Tras cerrar la Saga del Multiverso, el estudio de Kevin Feige apunta todos sus cañones a la Fase 7, donde los X-Men tendrán su tan esperado protagonismo.

Según revelan fuentes internas, habrá tres grandes proyectos que marcarán el inicio de esta nueva etapa: un reboot cinematográfico, una nueva película con Deadpool y las próximas temporadas de X-Men ’97.

X-Men: Llega a Marvel la nueva era mutante

A continuación te contamos todo lo que se sabe de cada uno de los proyectos:

El gran reboot cinematográfico de los X-Men

Comencemos con lo que sería el proyecto más ambicioso de Marvel Studios: el reboot total de los X-Men. Así es, este, después de años de desearlo, tiene previsto estrenarse entre 2028 y 2029.

Dirigida por Jake Schreier (Thunderbolts) y escrita por Michael Lesslie (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes), esta nueva versión promete reinventar completamente el universo de los mutantes. El enfoque que le dará el estudio será más joven, más emocional y con un fuerte toque de ciencia ficción, mostrando a los mutantes en un contexto moderno, integrado con los héroes del UCM tras Secret Wars (2027).

Marvel busca que esta historia sirva como un nuevo comienzo para toda la franquicia y probablemente tengamos algo completamente distinto e inesperado.

Deadpool y los X-Men: un equipo explosivo

Tras el éxito mundial de Deadpool and Wolverine (2024), Marvel ya trabaja en una nueva cinta en la que Ryan Reynolds volverá como Deadpool, pero esta vez acompañado por varios miembros emblemáticos de los X-Men. Aunque aún no se confirma quiénes serán, se rumorea que podrían aparecer mutantes del reboot, versiones del universo Fox o incluso variantes del multiverso.

X-Men ’97 seguirá haciendo historia en Disney+

Aunque este proyecto lo retomaron ya hace tiempo, ahora se sabe que lo tendremos para rato, pues la exitosa serie animada de Disney+, continuará expandiendo el legado mutante con nuevas temporadas confirmadas hasta 2029. Brad Winderbaum, jefe de Marvel Animation, confirmó que la segunda temporada se estrenará en 2026, y que las temporadas 3, 4 y 5 ya están en desarrollo.

La serie seguirá explorando una línea temporal alternativa dentro del multiverso, lo que permite conectar las tramas animadas con el canon principal del UCM.

¿Estás listo?

