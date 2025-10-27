Video: Una pareja sorprende al poner Malcolm el de en medio en plena boda

Hemos visto bodas inspiradas en Star Wars, en superhéroes o incluso en equipos de futbol, pero esta historia se lleva el premio a la originalidad, pues nadie la veía venir. Así es, resulta que una pareja decidió demostrar su amor de una manera poco convencional: viendo un episodio de Malcolm el de en medio durante la comida que ofrecieron en su boda. El momento fue captado en video y compartido en redes sociales, donde rápidamente se está volviendo viral con más de 887 mil reproducciones.

Una boda al estilo Malcolm el de en medio

En el video se puede leer la frase: “Como cuando los novios siempre ven series mientras comen en su casa, que hasta en su boda siguen la tradición.” La escena muestra la elegante fiesta en un jardín, y podemos ver claramente cómo en una de las pantallas se está transmitiendo uno de los episodios de la adorada serie.

Los comentarios no se hicieron esperar; muchos de los que han visto el video no dudaron en aplaudir la idea por lo genuina y divertida que resulta:

“Lugares donde me hubiera gustado estar un chingo”.

“No solo fue una gran idea, sino que pusieron una serie de lujo”.

“Difícil decisión en elegir el capítulo ideal para la comida”.

Una pareja que celebra su amor a su manera

Más allá de lo curioso del momento, esta pareja conquistó a las redes por mantener su esencia y su humor vivo. Sin importar cuál fuera la reacción de los invitados, ellos demostraron que en una relación, lo importante es hacer juntos lo que más les gusta sin importar el qué dirán. Porque si algo nos enseñó Malcolm el de en medio, es que las familias (y las parejas) más imperfectas suelen ser las más auténticas.

