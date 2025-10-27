¿Nuevo romance en Hollywood? Chris Martin y Sophie Turner encienden los rumores de una relación

Siempre es emocionante ver nacer un nuevo romance, y el mundo del entretenimiento podría tener una nueva pareja que nadie veía venir: Chris Martin y Sophie Turner. Según reportes del diario británico Daily Mail, el cantante de Coldplay y la estrella de Game of Thrones fueron vistos recientemente en lo que testigos describen como una cita romantica secreta en Londres. Lo que más llama la atención es que esto ocurre apenas una semana después de que Turner terminara su relación con Peregrine Pearson.

Chris Martin y Sophie Turner, la nueva pareja sorpresa del espectáculo

Sophie Turner, quien había mantenido un noviazgo de un año con el aristócrata británico Peregrine Pearson, a la cual decidió poner fin a la relación hace solo unos días. Y antes de que digas algo, resulta que, por su parte, Chris Martin también regresó a la soltería hace a penas un par de meses, tras romper su intermitente compromiso con la actriz Dakota Johnson, con quien mantenía una relación desde 2017.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores, fuentes cercanas aseguran que comparten varios amigos en común y que el encuentro habría sido de carácter totalmente privado.

Una conexión que viene de años atrás

Ellos pareciían destinados a cruzarse, en alguna ocación en 2020, durante el programa Cup of Joe, Chris Martin sorprendió a Turner enviándole un video de cumpleaños en el que decía: “Soy Chris de Coldplay. Solo quería desearte un día maravilloso.” La actriz reaccionó emocionada y entre risas exclamó: “¡Es Chris Martin!”. En aquel entonces, Turner aún estaba casada con Joe Jonas, con quien contrajo matrimonio en 2019 y tuvo dos hijas antes de separarse en 2023.

Un rumor que emociona a los fans

Como era de esperarse de dos figuras tan emblemáticas del mundo del entretenimiento, el supuesto acercamiento entre Sophie Turner y Chris Martin ha encendido las redes sociales. Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, pero todo apunta a que podríamos estar ante la nueva pareja del año.

