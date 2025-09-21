‘Una Más’, así se vivió el último concierto de Bad Bunny en El Coliseo de Puerto Rico; desde Marc Anthony hasta Ñengo Flow: Los mejores momentos

Este sábado 20 de septiembre se realizó ‘Una Más’, la fecha extra que tuvo la residencia de Bad Bunny en El Coliseo de Puerto Rico, en lo que fue un concierto totalmente único y lleno tanto de emociones como invitados de lujo, donde figuró la estrella de la música latina: Marc Anthony.

Con un setlist de más de 40 canciones fue que Bad Bunny la rompió junto con sus invitados, sus músicos y las puesta en escena este su último concierto en su tierra, Puerto Rico, de donde se despide para dar inicio a su gira mundial ‘DeBí TiRAR Más FOTos’, con la que seguirá dejando grandes momentos seguramente.

Desde Ñengo Flow hasta Marc Anthony, ¿Quiénes fueron los invitados de Bad Bunny a su último concierto en Puerto Rico?

Aún cuando esta estancia de Bad Bunny en su propio país se ha caracterizado por los invitados que han subido con él al escenario o quienes han lucido en “La Casita”, esta noche se dejaron ver grandes sorpresas, pues las primeras invitadas fueron Chuwi, con quien cantó ‘WELTiTA’ y RaiNao con quien interpretó ‘PERFuMITO NUEVO’

El momento que subió la temperatura del perreo a un nivel de otro mundo fue la aparición de Dei V con quien cantó VeLDÁ y la participación de las leyendas del género urbano: Ñengo Flow, Jowell y Randy con quienes rompió con ‘SAFAERA’, una canción que tras media década de haber salido, sigue dando de qué hablar.

Como si este combo no pudiera ser más épico, en un momento Benito desapareció del escenario y este junte cantó un mix, donde cantaron hits del reguetón como: ‘El Funeral de la Canoa’, ‘Guayoteo’, ‘El Mister’, ‘Salgo Pa’ la Calle’ (Daddy Yankee) y ‘Siente El Boom’ (Tito el Bambino), donde hasta realizaron covers, poco antes de que se sumara Arcángel para cantar ‘Acho PR’, con el combo completo.

En un momento más sobrio, Los Pleneros de la Cresta interpretaron junto a Bad Bunny CAFé CON RON y compartieron grandes mensajes, además de interpretar de manera individual su canción ‘Ábreme Paso’.

Cuando todo parecía que llegaba a su final, Bad Bunny invitó a una de los artistas latinos más destacados de las últimas décadas, al mismísimo Marc Anthony, con quien interpretó la canción ‘Hermosa’, dando un momento totalmente único y se podría decir que irrepetible.

¿Por qué fue tan especial el último concierto de Bad Bunny en El Coliseo de Puerto Rico, fecha llamada ‘Una Más’’?

La noche inició con todo, pues “El Conejo Malo” ya había enganchado a su público poco antes de que iniciara el show, cuando a través de las pantallas les dedicó un mensaje:

“El show de esta noche no es solo mio, es de ustedes, es de nosotros, es de todos y todas, es de Puerto Rico. Esta noche haremos brillar una vez más nuestra identidad, cultura y nuestra música.

Hoy celebramos lo que somos, y le mostraremos al mundo nuestra energía única, esa que muchos no entienden hasta que la sienten. La Residencia ya se acabo el pasado domingo, HOY es la celebración de lo que se logró esas 30 noches. HOY enseñamos una vez más que PUERTO RICO ES OTRA COSA”.

Con esto, pudimos ver un poco de lo que ha significado estas 31 noches de lleno total, siendo uno de los sucesos más importantes de la cultura pop moderna.

