ÚLTIMA HORA: ¡Chris Evans y su esposa Alba Baptista le rompen el corazón a fans con INESPERADA noticia!

¿Se acuerdan cuando todas lloramos porque Chris Evans contrajo matrimonio con Alba Baptista? Pues es momento de volver a hacerlo porque este 28 de octubre se dio a conocer que el “Capitán América” ya es papá.

Fue el medio estadounidense TMZ quien reportó la noticia, con base en registros realizados en Massachusetts, estado donde radica la pareja.

¡Chris Evans y Alba Baptista YA SON PAPÁS!

Se sabe que tuvieron a su primer bebé este sábado 25 de octubre, pero no se sabe todavía cuál es el nombre que eligieron o el sexo biológico.

Los rumores de que Chris Evans se convertiría en padre comenzaron a circular durante el verano: una cuenta de fans hizo una publicación de felicitación de Día del Padre para los progenitores de Alba y Chris, a la cual el padre de ella respondió felicitando a Chris porque “su turno se acercaba”.

Chris Evans, de 44 años, y Alba Baptista, de 28, están casados desde septiembre de 2023; contrajeron matrimonio en una ceremonia muy privada en Cape Cod, Massachusetts. Su relación se había vuelto oficial en Instagram tan solo 9 meses antes y, aunque han publicado juntos más de una vez, se han caracterizado más por el hermetismo hacia su vida privada.

Alba Baptista es de nacionalidad portuguesa y también es actriz; ha participado en producciones como “Warrior Nun” y “La señora Harris va a París”. Al igual que Chris, ha hecho público que comparte los mismos sueños de tener una familia y es amante de los animales.

El actor del MCU había manifestado en múltiples ocasiones su interés de convertirse tener hijos algún día. Tan solo en noviembre de 2024, le dijo a la publicación Access Hollywood que el título de papá sonaba como algo muy emocionante para él.