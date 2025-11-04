¿En peligro el estreno de Stranger Things tras las acusaciones de Millie Bobby Brown contra David Harbour?

Una noticia sacudió al mundo del entretenimiento después de que se volviera VIRAL que Millie Bobby Brown habría denunciado a su compañero de set David Harbour de acoso y bullying durante las grabaciones de Stranger Things. Rápidamente la noticia se esparció y comenzó a preocupar a varios fans ya que esto llega justo en la víspera del estreno de la nueva temporada de la serie, ¿correrá riesgo?, ¿habrá algún atraso en la fecha de estreno?

Hasta el momento la plataforma y producción que han trabajado en Stranger Things no se han posicionado al respecto, por lo que no hay ningún comunicado que llegue a confirmar o desmentir que haya algún riesgo respecto a la fecha de estreno mapeada de la temporada 5 y final de esta icónica serie de ciencia ficción. Por lo que podemos decir que no, la fecha de estreno no sufrirá ninguna modificación.

¿Qué sucedió con las acusaciones de Millie Bobby Brown a David Harbour?

Según lo que se filtró a través del medio de comunicación Daily Mail, la denuncia de Millie Bobby Brown era una queja formal hacia su compañero de grabaciones David Harbour, a quien acusó de comentarios y actitudes que la hicieron sentir incómoda mientras trabajaban juntos para Stranger Things. Incluso se dice que la actriz tuvo que pedirle apoyo a su representante para que estuviera con ella mientras compartía escenas con el actor de 50 años de edad.

El Daily Mail reportó que hubo una ardua investigación interna, sin embargo ninguna de las partes involucradas, ni la actriz, ni el actor ni la misma plataforma de streaming se ha posicionado respecto a esta información que nadie más veía venir.

¿Cuál es la fecha de estreno de Stranger Things temporada 5?

Stranger Things temporada 5 llegará en tres partes:



Del capítulo 1 al 4: 26 de noviembre del 2025

Capítulos 5 al 7: 25 de diciembre del 2025

Capítulo 8 (final): 31 de diciembre del 2025

¿Cuál es el título de cada capítulo de la última temporada de Stranger Things?