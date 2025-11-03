De qué acusa Millie Bobby Brown a David Harbour

Millie Bobby Brown, se dio a conocer durante su participación de Stranger Things, producción en la que tuvo oportunidad de participar con otros actores, en especial con David Harbour, un actor estadounidense de 50 años, quien ha participado en otras producciones.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casan en una ceremonia íntima [VIDEO] Jon Bon Jovi habló sobre la ceremonia donde se casaron su hijo, Jake Bongiovi, y Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama tras participar en Stranger Things.

Sin embargo, el nombre del actor ha dado mucho de qué hablar, después de que Millie lo acusara y denunciara públicamente. La noticia le ha dado la vuelta a las redes por la forma en que han ocurrido los hechos al respecto. Es así que te contaremos de qué lo acusa.

¿Por qué Millie Bobby Brown denunció a David Harbour?

Según varios medios británicos, anunciaron que Millie Bobby Brown presentó una denuncia contra David Harbour, algo inesperado, considerando que falta muy poco para que la nueva temporada de Stranger Things se estrene.

Se menciona que, dentro de la denuncia que hizo la actriz, acusa al actor de intimidación y acoso, aunque se llevó a cabo una investigación interna al respecto. Al parecer, ni el actor ni Netflix han emitido un comunicado al respecto.

Es algo poco alentador para los seguidores de la reconocida serie, en especial cuando en los episodios se puede ver una buena amistad entre los personajes que interpretan los actores, situación que de la pantalla, lamentablemente, no se puede ver en la vida real.

¿David Harbour y Lily Allen siguen juntos?

Además de la polémica que se ha hecho con la acusación de Millie Bobby Brown, hay que tomar en cuenta que en los últimos meses, David Harbour se ha visto envuelto en terribles noticias sobre su vida personal, opacando los nuevos proyectos de cine en los que ha estado.

No olvidemos que recientemente terminó su relación de casi 5 años con Lily Allen, debido a que el actor le fue infiel al ser descubierto activo en una app de citas. Situación que le ayudó a Lily, ya que todos los problemas de su relación los expuso en su reciente trabajo musical.

Por ahora, hay que esperar a que compartan nuevas noticias al respecto, o que se publique algún comunicado que explique la situación que se está experimentando. Aun así, los seguidores de la serie se encuentran sorprendidos por la terrible noticia.