¡Última Temporada de Stranger Things costó mucho más que Avengers Endgame!

Stranger Things es una de las series más exitosas dentro de plataformas de streaming, con poco más de 9 años de transmisión la serie con ya cinco temporadas va a llegar a su fin este 25 de diciembre del 2025, esta última temporada estará dividida en tres partes las cuales en conjunto brindarán un aproximado de 18 horas de contenido, algo que puede dar una idea de lo mucho que la producción gastó para el final de uno de sus títulos más famosos.

Y es que ya se ha filtrado la cantidad de dinero que se gastó por episodio, y según esto cada uno de ellos costó alrededor de 60 millones de dólares, y si tenemos en cuenta que esta temporada final tendrá 8 episodios el total de la última temporada costó 480 millones de dólares. Y si quieres tener una perspectiva un poco más sorprendente, esta entrega de Stranger Things supera por mucho el costo de producción de Avengers Endgame, una de las películas más importantes de MCU, la cual tuvo de presupuesto 356 millones de dólares.

Dependiendo del presupuesto real que logren alcanzar y declarar, la temporada 5 de Stranger Things podría ser la serie MÁS CARA DE LA HISTORIA, pudiendo superar El Señor de Los Anillos: Anillos de Poder.

¿Cuáles son las fechas de estreno de Stranger Things Temporada 5?

La temporada 5 de Stranger Things va a tener un total de 8 episodios, y habrá diferentes fechas de liberación para cada uno de ellos, por lo que la distribución quedaría de la siguiente forma:



26 de noviembre

25 de diciembre

31 de diciembre

¿Cuánto van a durar los episodios de la Temporada 5 de Stranger Things?

La duración de los episodios de Stranger Things 5 será la siguiente:

