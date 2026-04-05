Celebrando a Akira Toriyama: 7 animes que no existirían sin él

Este 5 de abril los fans del anime le rinden homenaje a uno de los creadores más influyentes, Akira Toriyama, mangaka japonés reconocido mundialmente por revolucionar el anime y manga con una de sus obras más queridas e icónicas, Dragon Ball.

Akira Toriyama se convirtió en una figura clave de la cultura pop global gracias a su capacidad de combinar acción, humor y personajes memorables, hoy en el marco de su cumpleaños fans y creadores recuerdan también su legado y fallecimiento ocurrido en 2024.

A pesar de su deceso, el impacto de Akira Toriyama sigue presente en cada nueva generación de animes. Su creatividad no solo definió en una era, sino que continúa inspirando historias que mantienen viva su esencia. A continuación te dejamos 7 animes que directa o indirectamente no existirían sin la influencia de Toriyama.

