Celebrando a Akira Toriyama: 7 animes que no existirían sin él
Autor de historias que marcaron generaciones, su estilo, narrativa y personajes siguen vivos en múltiples producciones que hoy reconocen su huella como una inspiración directa.
Este 5 de abril los fans del anime le rinden homenaje a uno de los creadores más influyentes, Akira Toriyama, mangaka japonés reconocido mundialmente por revolucionar el anime y manga con una de sus obras más queridas e icónicas, Dragon Ball.
Akira Toriyama se convirtió en una figura clave de la cultura pop global gracias a su capacidad de combinar acción, humor y personajes memorables, hoy en el marco de su cumpleaños fans y creadores recuerdan también su legado y fallecimiento ocurrido en 2024.
A pesar de su deceso, el impacto de Akira Toriyama sigue presente en cada nueva generación de animes. Su creatividad no solo definió en una era, sino que continúa inspirando historias que mantienen viva su esencia. A continuación te dejamos 7 animes que directa o indirectamente no existirían sin la influencia de Toriyama.
- Naruto: Uno de los animes más queridos, creado por Masashi Kishimoto, este anime toma inspiración en la construcción de personajes carismáticos y combates dinámicos, elementos popularizados por Toriyama.
- One Piece: Eiichiro Oda ha reconocido la influencia de Toriyama en su obra One Piece, especialmente en el diseño exagerado de personajes y equilibrio entre aventura y comedia.
- Bleach: Si las batallas intensas dentro de Dragon Ball que fueron creadas por Akira, Bleach es el anime que heredó la intensidad y evolución constante de sus protagonistas.
- My Hero Academia: Este anime de héroes que superan sus límites se refleja el concepto de superación que Toriyama plasmó en Goku y sus transformaciones y crecimiento.
- Fairy Tail:
Fairy Tail que ha destacado por su estética y dinámicas de grupo están basadas en el estilo visual y narrativo que Toriyama perfeccionó a lo largo de su carrera y trabajos.
- Gurren Lagann: La exageración, el crecimiento de poder y la especularidad visual conectan directamente con la esencia que popularizó Dragon Ball.
- Black Clover: Uno de los caminos que marcó Toriyama fue el género shonen y en esta historia de su protagonista que desafía sus límites constantemente es un reflejo claro del trabajo que empezó el artista japonés.