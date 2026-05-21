Young Miko, Danna, The Weeknd y más: esta es la lista completa de presentadores de los Anime Awards 2026

Una edición más de los premios que reconocen lo mejor de la animación japonesa ha llegado: ¡Los Anime Awards 2026! La gala - orquestada por Crunchyroll desde 2017 - se llevará a cabo este sábado, 23 de mayo, en vivo desde el Grand Prince Hotel Shin Takanawa de Tokio, Japón, y aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento.

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¿Quiénes son los presentadores de los Anime Awards 2026? Lista completa

Este año, la lista de presentadores de los Anime Awards 2026 incluye grandes personalidades, que van desde The Weeknd hasta Young Miko. El intérprete de “Blinding Lights” será el encargado de presentar la categoría más importante de la noche: Anime del Año, mientras que la cantante puertorriqueña fue la más reciente en unirse a la lista de presentadores. A continuación, te compartimos todas las celebridades que se harán presentes en los Anime Awards 2026 como presentadores de premios:



The Weeknd

Danna

Young Miko

BamBam

TEN

Nyvi Estephan

Asuka Saito

Enako

Ethan Bortnick

hannah bahng

Kasumi Arimura

Mitorizu

Nanase Nishino

RZA

Rashmika Mandanna

Winston Duke

Snitchery

Gigguk

Sally Amaki

Jon Kabira

Tim Lyu

Lauren Moore

¿A qué hora empiezan los Anime Awards 2026 en México?

Debido a la diferencia horaria de 15 horas entre Tokio y la Ciudad de México, los Anime Awards 2026 podrán seguirse a partir de las 3:00 a.m. (hora del centro de México).

¿Cómo y dónde ver los Anime Awards 2026 EN VIVO desde México?

La entrega de premios podrá seguirse completamente EN VIVO a través de la plataforma de los anfitriones: Crunchyroll. Si no cuentas con una suscripción, también podrás ver el minuto a minuto de la ceremonia a través de los canales de Youtube y Twitch de la plataforma. En Azteca 7 te mantendremos al tanto de los ganadores.

El anime con más nominaciones a los Anime Awards 2026

Este año DAN DAN DAN es la franquicia con más nominaciones en los Anime Awards 2026 al contar con un total de 20 menciones, seguido por The Apothecary Diaries con 17 y Gachiakuta con 16, respectivamente. Demon Slayer también es de las favoritas, la franquicia se posiciona como la más propensa a ganar en Película del Año.