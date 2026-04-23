¡Confirmado! Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze llega a Crunchyroll; esta es la fecha oficial de estreno

¡Ya es oficial! Tras meses de espera, Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze llega a las pantallas de Crunchyroll, para que puedas disfrutarla con subtítulos y doblajes en diferentes idiomas, según tu preferencia. La fecha de estreno está programada para el próximo jueves, 30 de abril, así lo dio a conocer la famosa plataforma de streaming de anime vía redes sociales.

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¿De qué trata Chainsaw Man La Película: Arco de Reze?

Tal como su nombre lo indica, la película está basada en el arco de Reze del manga de Tatsuki Fujimoto, también conocido como arco del Demonio Bomba. La historia ofrece un romance verdaderamente explosivo, así como diversas lecciones de lealtad, acción y mucho peligro.

A lo largo de la película se sigue el trágico e intenso romance entre Denji y Reze, quienes se conocen en una cafetería. Conforme el tiempo pasa, se revela que Reze es, en realidad, una híbrida del demonio bomba, originaria de la Unión Soviética, cuya misión es robar el corazón de Denji. No obstante, esta misión se ve comprometida cuando la querida “chica bomba” comienza a desarrollar sentimientos por Denji, dando como resultado una trágica historia de amor, llena de batallas épicas. Aquí el tráiler:

El éxito detrás de Chainsaw Man La Película: Arco de Reze

Chainsaw Man La Película: Arco de Reze se posicionó como uno de los mejores lanzamientos de anime de 2025. La obra dirigida por Tatsuya Yoshihara y producida por estudio MAPPA, logró reunir más de $174 millones de dólares en taquilla, además de sumar múltiples nominaciones a importantes premios, incluidos los Japan Academy Film Prize 2026, donde fue considerada a Mejor Película de Animación; y los Premios Annie 2026 por Mejor Dirección.

La película también fue considerada para los Anime Awards 2026 de Crunchyroll en las categorías de Película del Año, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. La 10° edición de estos premios se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio, Japón.

¿Cómo ver los Anime Awards 2026, premios donde Chainsaw Man La Película: Arco de Reze está nominada en tres categorías?

La 10° edición de los Anime Awards 2026 podrá seguirse completamente en vivo por la plataforma de streaming de Crunchyroll, así como sus canales oficiales de Youtube y Twitch. El horario aún falta por ser confirmado.