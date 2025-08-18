Demon Slayer: todo lo que debes saber antes de ver Castillo Infinito en cines

Uno de los estrenos más esperados está por llegar a las salas de cine mexicanas. Así es, hablamos de “Demon Slayer: Infinity Castle” y los fans no podrían estar más emocionados. Esta película promete ser una de las mejores experiencias de anime en el cine y si eres fan no te la puedes perder. Aquí tenemos todo lo que debes saber antes de disfrutar esta gran aventura.

¿Qué es Demon Slayer y por qué es tan popular?

Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, fue creado por Koyoharu Gotoge, debutó como manga en 2016 y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial con más de 150 millones de copias vendidas. Su adaptación al anime, producida por Ufotable, llegó en 2019 y no se quedó atrás, enamorando a millones con su espectacular animación y batallas llenas de emoción.

La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven que, tras perder a su familia a manos de demonios, decide unirse a los Cazadores de Demonios para salvar a su hermana Nezuko, la cual fue convertida en un demonio.

¿De qué trata “Demon Slayer: Castillo Infinito”?

La nueva película de Demon Slayer adapta el esperado arco del Infinity Castle, uno de los más intensos del manga. En este enfrentamiento, Tanjiro y los Pilares (Hashira) se adentran en la dimensión controlada por Nakime, la Luna Superior Cuatro, donde los espera Muzan Kibutsuji, el primer demonio y villano principal de la saga.

Será la primera de tres películas que cubrirán el clímax final de este fenómeno, y en Japón ya rompió récords de taquilla tras su estreno en julio.

El comienzo del final de Kimetsu no Yaiba

El inicio de esta trilogía arrancará en cines de México y Latinoamérica el 11 de septiembre de 2025. Prepárate para una de las batallas más épicas en la historia del anime.

