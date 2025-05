¡Los Caballeros del Zodiaco en el Metro de la Ciudad de México!

Si creciste viendo cómo Seiya se levantaba una y otra vez con la armadura hecha trizas mientras el Meteoro de Pegaso atravesaba el cielo, entonces prepárate para dejar arder tu cosmos, ¡en el metro de la Ciudad de México! La estación Chabacano se ha convertido en un santuario para todos los caballeros de corazón, gracias a una exposición que rinde homenaje a Los Caballeros del Zodiaco, ese anime legendario que nos enseñó que siempre hay que pelear por lo que uno cree, incluso si eso implica recibir mil golpes de un caballero dorado.

Los Caballeros del Zodiaco toman el Metro de la CDMX https://t.co/VFaUqVTZqM #CDMX #MexicoCity #MetroCDMX — MyTransit Ciudad de México (@MyTransitCDMX) May 25, 2025

¿Dónde se encuentra exactamente la exposición de Los Caballeros del Zodiaco?

La exposición se encuentra en la estación Chabacano del Metro de la Ciudad de México, donde convergen las líneas 1, 8 y 9 un auténtico cruce de dimensiones para cualquier fan. Ahí, las paredes han sido invadidas por pinturas de Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki, todas realizadas a mano por el artista Rafael Meza Oceguera, quien dedicó dos años de su vida para crear esta constelación artística. Las obras están pintadas con detalle casi divino, como si la propia Atena le hubiera conferido su bendición al proyecto.

Las vitrinas de la estación Chabacano, Línea 9, se llenan de color y aventuras mediante la exhibición 'Saint Seiya Anime Arte', presentada por los artistas Rafael e Isaac Meza. La exposición 'Los Caballeros del Zodiaco' recrea, mediante diferentes técnicas, a estos guerreros. Más… pic.twitter.com/LnMZd47wp8 — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 24, 2025

¿Qué representan los Caballeros del Zodiaco en México?

En México, Saint Seiya no es solo un anime, es una enseñanza espiritual disfrazada de serie animada. Para muchos, fue la primera vez que conocieron el poder del “cosmos” interior, ese fuego invisible que nos impulsa a no rendirnos, aunque estemos al borde del colapso, ensangrentados y sin armadura. En un país donde las luchas diarias a veces parecen batallas contra los dioses, los Caballeros del Zodiaco conectaron de inmediato con el público. No eran solo dibujos animados, eran símbolos de resistencia, honor, amistad y fe inquebrantable.

Esta exposición no solo es un viaje nostálgico, es una recarga de cosmos para tu espíritu. Así que si alguna vez soñaste con vestir una armadura de Bronce o enfrentar a los doce templos, lánzate al metro y deja que tu cosmos se eleve una vez más.