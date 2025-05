¡Cells at Work! Falta menos de un mes para el estreno de la película live-action más alocada de 2025

“Cells at Work!”, se convirtió en uno de los animes más populares de la última década, es por eso que una famosa plataforma de streaming ha decidido darle su propia versión live-action. El anime está basado en el popular manga de Akane Shimizu y ahora su versión con actores logró arrasar en taquilla en Japón superando los 40 millones de dólares. La cinta llegará próximamente a nivel global con una propuesta algo distinta, pero igualmente llena de ciencia, acción y mucha comedia dentro del cuerpo humano.

¿De qué trata el nuevo live-action de “Cells at Work!”?

La historia se centra en Niko, una joven estudiante saludable, y su padre Shigeru, cuyo cuerpo trabaja a marchas forzadas por sus pésimos hábitos. Mientras ellos siguen con su vida, dentro de sus organismos se libran batallas protagonizadas por sus células trabajadoras contra patógenos invasores.

La película, al igual que el anime y el manga ofrece una perspectiva creativa, divertida de un tema educativo y profundamente científico sobre el funcionamiento del cuerpo humano.

¿Quiénes están a cargo del live-action de “Cells at Work!”?

El filme fue dirigido Hidaki Takeuchi y con guion de Yuichi Tokunaga. Esta adaptación apuesta por un tono dinámico y emocional que ha sido bien recibido en Japón.

El arrollador éxito de “Cells at Work!”

El éxito de “Cells at Work!”, se suma a la lista de adaptaciones en live-action, como One Piece, y Zom 100 que están rompiéndola en la famosa plataforma de streaming. Y es que, aunque no lo parezca, esta serie tiene exactitud científica y consigue educar e informar de una forma tan especial y divertida que pasa desapercibido. Sin duda, una obra que vale mucho la pena disfrutar en cualquiera de sus formatos.

Podrás disfrutar la película en la plataforma el próximo 13 de junio de este mismo año. ¿Te emociona esta nueva entrega en live-action?

