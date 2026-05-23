Crunchyroll Anime Awards 2026: “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” gana ‘Película del Año’ en la reconocida premiación

Este sábado 23 de mayo se llevaron a cabo los Crunchyroll Anime Awards 2026 en Tokio Japón en donde una de las categorías más importantes fue 'Película del Año' donde la gran ganadora fue “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”, hecho que ha puesto felíz a todos los fans de esta entrega.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” obtiene premio en los Crunchyroll Anime Awards 2026

Luego del éxito global de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”, la reconocida cinta ganó el premio en los Crunchyroll Anime Awards 2026 donde compitió contra 100 Metros, Chainsaw Man: La Película - El Arco de Reze, Mononoke II: Las cenizas de la ira Scarlet y La rosa de Versailles. Actualmente “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” se ha posicionado como la película japonesa y de anime más taquillera de la historia ya que tan solo ha recaudado $793 millones de dólares a nivel internacional.

Lista de todos los GANADORES en los Crunchyroll Anime Awards 2026:

Japón se vistió de gala para hacer el reconocimiento más esperado a grandes producciones de anime que compitieron por su premio en los Crunchyroll Anime Awards 2026. Sin embago, solo algunos lograron llevarse el trofeo. A continuación te presentamos todos los ganadores de la décima edición de esta reconocida premiación.



Anime del Año : My Hero Academia FINAL SEASON

: My Hero Academia FINAL SEASON Película del Año : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Mejor Anime Original : Lazarus

: Lazarus Mejor Serie en Curso : ONE PIECE

: ONE PIECE Mejor Serie Nueva : Gachiakuta

: Gachiakuta Mejor Secuencia de Apertura (Opening) : "On The Way" — AiNA THE END (DAN DA DAN Season 2)

: "On The Way" — AiNA THE END (DAN DA DAN Season 2) Mejor Secuencia de Cierre (Ending) : "I" — BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)

: "I" — BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON) Mejor Anime de Acción : Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-

: Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow- Mejor Anime de Comedia : DAN DA DAN Season 2

: DAN DA DAN Season 2 Mejor Anime de Drama : The Apothecary Diaries (season 2)

: The Apothecary Diaries (season 2) Mejor Anime Iseka i: Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 3

i: Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 3 Mejor Anime de Romance : The Fragrant Flower Blooms With Dignity

: The Fragrant Flower Blooms With Dignity Mejor Anime de Recuentos de la Vida (Slice of Life) : SPY x FAMILY Season 3

: SPY x FAMILY Season 3 Mejor Animación: Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow-

Solo Leveling Season 2 -Arise from the Shadow- Mejor Arte de Fondos : Gachiakuta

: Gachiakuta Mejor Diseño de Personajes : Gachiakuta

: Gachiakuta Mejor Dirección : Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma — The Apothecary Diaries (season 2)

: Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma — The Apothecary Diaries (season 2) Mejor Personaje Principal : Maomao — The Apothecary Diaries (season 2)

: Maomao — The Apothecary Diaries (season 2) Mejor Personaje Secundario : Katsuki Bakugo — My Hero Academia FINAL SEASON

: Katsuki Bakugo — My Hero Academia FINAL SEASON Personaje "Que Debemos Proteger a Toda Costa" : Anya Forger — SPY x FAMILY Season 3

: Anya Forger — SPY x FAMILY Season 3 Mejor Canción de Anime : "IRIS OUT" — Kenshi Yonezu — Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

: "IRIS OUT" — Kenshi Yonezu — Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc Mejor Banda Sonora (Score): Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle — Yuki Kajiura, Go Shiina

¿Cuáles fueron los mejores momentos de los Crunchyroll Anime Awards 2026?

La noche del sábado 23 de mayo estuvo llena de momentos emotivos e impacto ya que la cantante japonesa Yoko Takahashi interpretó el tema tema "A Cruel Angel's Thesis" mientras que la banda japonesa de pop/rock Porno Graffitti realizó una presentación para conmemorar el 10° aniversario y el final de My Hero Academia, uno de los animes favoritos del público. Por otro lado, la banda de rock alternativo y J-rock Asian Kung-Fu Generation cantó la canción "Haruka Kanata". Otro de los momentos que estuvieron llenos de emoción fue cuando se realizó la entrega del Premio Al Impacto Global, el cual fue para el reconocido director y animador japonés, Tatsuya Nagamine, quien lamentablemente perdió la vida el 20 de agosto de 2025, mismo que es reconocido por su trabajo en grandes producciones como Ojamajo Doremi, PreCure, Dragon Ball Super y ONE PIECE.