AL MOMENTO: Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito SE QUEDA FUERA de los Oscars 2026

Después de que se diera a conocer la shortlist de los Oscars 2026, muchos seguidores del anime se emocionaron al darse cuenta de que sí había una chance de que tanto Chainsaw Man y Demon Slayer consiguieran una nominación como Mejor Película Animada en la edición 98 de los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Pero las esperanzas rápidamente se desvanecieron luego de que hoy durante la ceremonia de nominación se diera a conocer la lista OFICIAL de las películas que competirán para ser la Mejor Película Animada del año, lista de la cual tanto Chainsaw Man: Reze Arc, y Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, quedaron fuera.

Estas son las películas que sí fueron nominadas:



Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or The Character Of Rain

Zootopia 2

De hecho esas no fueron las únicas dos películas de anime que no fueron nominadas, recordemos que había oportunidad de que 6 películas de este género tenían chance de lograr una nominación, pues estaban siendo fuertemente consideradas por los miembros de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:



ChaO Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castillo Infinito Scarlet Chainsaw Man: Reze Arc - La Película Colorful Stage! la película: Miku no puede cantar 100 Meters

¿Cuándo es la ceremonia de premios de los Oscars 2026?

Los ganadores de los Oscars 2026 serán anunciados el próximo 15 de marzo del 2026, y sí también podrás disfrutar de la ceremonia y de entrevistas exclusivas totalmente en vivo y gratis a través de la pantalla de Azteca 7.