AL MOMENTO: Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Castillo Infinito SE QUEDA FUERA de los Oscars 2026
Triste noticia para los fans de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba: Castillo Infinito NO CONSIGUIÓ la nominación en los premios Oscars 2026.
Después de que se diera a conocer la shortlist de los Oscars 2026, muchos seguidores del anime se emocionaron al darse cuenta de que sí había una chance de que tanto Chainsaw Man y Demon Slayer consiguieran una nominación como Mejor Película Animada en la edición 98 de los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Pero las esperanzas rápidamente se desvanecieron luego de que hoy durante la ceremonia de nominación se diera a conocer la lista OFICIAL de las películas que competirán para ser la Mejor Película Animada del año, lista de la cual tanto Chainsaw Man: Reze Arc, y Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, quedaron fuera.
Estas son las películas que sí fueron nominadas:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or The Character Of Rain
- Zootopia 2
De hecho esas no fueron las únicas dos películas de anime que no fueron nominadas, recordemos que había oportunidad de que 6 películas de este género tenían chance de lograr una nominación, pues estaban siendo fuertemente consideradas por los miembros de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas:
- ChaO
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Castillo Infinito
- Scarlet
- Chainsaw Man: Reze Arc - La Película
- Colorful Stage! la película: Miku no puede cantar
- 100 Meters
¿Cuándo es la ceremonia de premios de los Oscars 2026?
Los ganadores de los Oscars 2026 serán anunciados el próximo 15 de marzo del 2026, y sí también podrás disfrutar de la ceremonia y de entrevistas exclusivas totalmente en vivo y gratis a través de la pantalla de Azteca 7.