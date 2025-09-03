Mira el tráiler doblado al español latino de Demon Slayer: Castillo Infinito

La emoción se siente en el aire y es que da inicio la cuenta regresiva para el estreno de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito” en México. La cinta llegará a los cines el próximo jueves 11 de septiembre, pero para aumentar la emoción y expectativa de los fans, Crunchyroll liberó el tráiler oficial doblado al español latino y no te lo puedes perder.

Mira el tráiler doblado en español latino del anime más esperado del año: Demon Slayer: Castillo Infinito

Este adelanto permite a los seguidores del doblaje latino disfrutar un poco de las voces que acompañarán a Tanjiro y compañía en la nueva y esperada batalla contra las lunas superiores.

Mira aquí el tráiler del doblaje latino que entusiasmó a los fans

El tráiler ya está disponible en el canal oficial de YouTube de la plataforma de streaming, pero si no lo has visto, te lo dejamos aquí abajo para que lo puedas disfrutar:

Cuenta con un elenco de doblaje de primer nivel, integrado por Iván Bastidas, Marc Winslow, José Luis Piedra, Cristina Hernández, José Antonio Toledano y Luis Navarro, entre otros grandes talentos.

Varios fans no han dudado en escribir su emoción y aprobación del tráiler, el cual se llenó de comentarios positivos en la sección de comentarios. Los comentarios en redes sociales demuestran que el fandom está más que listo para ver el largometraje en su idioma favorito.

Un fenómeno global que llega a México

Castillo Infinito ya tuvo su estreno en Japón y sorprendió al mundo con el gran éxito que tuvo en taquilla, y ahora se piensa que se replicará ese fenómeno en Latinoamérica. La película dirigida por Haruo Sotozaki retoma los eventos tras el arco de la Aldea de los Herreros, llevando a los cazadores de demonios al enfrentamiento decisivo contra Muzan Kibutsuji.

El estreno en cines mexicanos promete salas llenas desde el inicio, especialmente gracias al impacto que ha tenido el anime en la región desde su llegada en 2019. México es uno de los países en América que más fans del anime tienen.

¿Cuándo y dónde verla?

No lo olvides, la cita para los fans es el 11 de septiembre de 2025 en todas las salas de cines de México. La cinta se proyectará tanto en idioma original con subtítulos como en versión doblada al español latino. Tú eliges la de tu preferencia y disfruta de uno de los momentos que harán historia en el mundo del anime.

