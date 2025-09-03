Todo lo que revela el nuevo avance de Marvel Zombies, la serie más aterradora de Marvel Studios

Después de meses y meses de espera, finalmente se acerca la hora en la que todos los fans de Marvel podrán disfrutar de esta miniserie. ¿Así es, el 24 de septiembre de 2025 llega a la plataforma de Disney+ la esperada serie animada “Marvel Zombies”, un spin-off nacido del aclamado episodio de “What If?”.

Todo lo que no viste del avance de Marvel Zombies

Recientemente, el estudio liberó un nuevo tráiler y este dejó a todos con la boca abierta. Esto es gracias a que mostraron escenas cargadas de acción y confirmando a varios héroes clave que intentarán sobrevivir en este mundo apocalíptico.

Un vistazo a los héroes sobrevivientes

El avance revela la participación de importantes figuras del MCU, como: Black Widow, Red Guardian, Shang-Chi, Blade, Black Panther, Spider-Man, Thor, Doctor Strange y América Chávez, quienes se enfrentan a hordas de zombis en un escenario completamente devastado por este nuevo virus.

Algo que destaca mucho de esta nueva historia es que cada uno de los héroes tendrá que enfrentarse no solo a los enemigos infectados, sino también a la desconfianza y la tensión de sobrevivir en un mundo donde cualquiera puede convertirse en amenaza.

La oscuridad de Marvel como nunca antes

Aunque Marvel no ha soltado todos los detalles de la trama, el tráiler deja claro que esta no será una serie convencional. La animación explora un lado más sombrío y brutal del MCU y la verdad es que es bastante hermoso, pues cuenta con escenas de combates intensas y un nivel de crudeza inusual para la franquicia.

Esta propuesta busca ir más allá de lo mostrado en What If?, sumergiendo a los fans en una historia que promete terror, suspenso y giros inesperados.

¿Por qué Marvel Zombies genera tanta expectativa?

Este es uno de los arcos más populares dentro del mundo de los cómics gracias a la visión y la forma en la que se imagina un mundo apocalíptico a mando de los zombies en un mundo lleno de superhéroes ultra poderoso.

