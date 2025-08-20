Marvel y Beyblade tienen juntos un set coleccionable con Spider-Man, Venom, Iron Man y Thanos

Todos tuvimos un Beyblade alguna vez, y estamos seguros de que después de leer esta nota querrás volverlos a coleccionar. Marvel se unió a Beyblade y lanzó productos únicos que todo coleccionista de ambas franquicias querría tener en su posesión.

Marvel y Beyblade: una colaboración que nadie esperaba

Marvel no deja de sorprender a los fans con cada paso que da para expandir su universo más allá de los cómics y el cine. En esta ocasión, la compañía se unió con Beyblade, el icónico anime que lanzó su propia línea de trompos de batalla. Lo que Marvel buscó fue lanzar una colección especial que está causando furor entre fans y coleccionistas.

Los artículos que lanzaron son en total dos paquetes temáticos:



Iron Man vs Thanos

Spider-Man vs Venom

Cada set incluye dos trompos personalizados con diseños que hacen alusión a los héroes y villanos de Marvel, además de sus propios lanzadores con el logo de Marvel.

¿Cuánto cuestan los Beyblade de Marvel?

El precio regular de cada set es de $649 MXN, pero actualmente pueden encontrarse hasta en $390 MXN a través de plataformas de compras en línea. Esta es una gran noticia para quienes buscan agregarlos a su colección, pues el precio es accesible.

Cabe destacar que el set Iron Man vs Thanos se lanzó primero en Estados Unidos en julio de 2024, de forma exclusiva en Walmart. Su llegada a México es mucho más reciente, lo que los convierte en piezas de colección bastante codiciadas.

¿Qué tienen de especial los Beyblade X de Marvel?

Esta no es la primera vez que estos modelos de trompos, pertenecientes a la línea Beyblade X, tienen este tipo de colaboraciones. Anteriormente, también hizo alianza con franquicias como Transformers y Star Wars.

A diferencia de los trompos clásicos, los Beyblade X cuentan con el sistema X-Celerator Gear, que les permite alcanzar velocidades impresionantes cuando se usan dentro de alguno de los estadios oficiales de Beyblade X el cual, cabe mencionar, se vende por separado.

Un artículo de colección para fans de Marvel

Si bien estos Beyblade son completamente funcionales, están pensados principalmente como artículos de colección. Los colores y diseños de Spider-Man, Venom, Iron Man y Thanos son perfectos para exhibirse y rendir homenaje tanto al universo Marvel como a la nostalgia de los Beyblade. Dicho de otra manera, no se recomienda que los juegues, pues se pueden dañar.

¿Te gustaría tener estas piezas en tu colección?

