Estos son los animes MÁS ESPERADOS de 2026 que ya encienden el hype

Previo a concluir este año, el calendario de estrenos del mundo del anime 2026 ya comienza a generar conversación entre los seguidores que esperan con ansias esos títulos que regresan con nuevas temporadas y los que debutan por primera vez.

Así que presta atención porque aquí te contamos qué historias se estrenan y regresan para seguir conquistándote capítulo por capítulo.



Oshi no Ko: abre el 2026 con su temporada 3, donde la historia entra en una etapa más oscura donde los secretos del pasado comienzan a cobrar un precio..



Fate/Strange Fake: se estrena este primer mes del 2026: Una historia que habla de la Guerra del Santo Grial fuera de las reglas conocidas y que desata un conflicto caótico con héroes y villanos.



Jujutsu Kaisen estrena en enero su tercera temporada donde los hechiceros enfrentan nuevas amenazas.



Fire Force : Su final de temporada llega en enero 2026, la serie destacará por la batalla definitiva por el destino del mundo, revelando fuertes misterios.



: Su final de temporada llega en enero 2026, la serie destacará por la batalla definitiva por el destino del mundo, revelando fuertes misterios. El estreno de Sentenced to Be a Hero: Aquí los criminales condenados reciben una última oportunidad: luchar como héroes contra fuerzas demoníacas.

Otros de los estrenos para enero son: La segunda temporada de Frieren, el debut de Trigun: Stargaze, segunda temporada de Hell’s Paradise y Vigilantes, segunda temporada.

Estrenos para abril

Dorohedoro regresa con su segunda temporada aquí se profundizará en los orígenes de Caiman y el brutal mundo de los hechiceros.



Wistoria, Wand and Sword tendrá su segunda temporada en abril de 2026, donde Will seguirá desafiando un sistema que desprecia la fuerza física en una academia dominada por la magia.



tendrá su segunda temporada en abril de 2026, donde Will siguirá desafiando un sistema que desprecia la fuerza física en una academia dominada por la magia. Demons of the Shadow Realm: una historia oscura y sobrenatural que explora la conexión entre humanos y demonios.

Otros animes que se estrenan en 2026 pero sin mes de confirmación

Mushoku Tensei llega con su tercera temporada donde Rudeus enfrenta nuevas etapas de madurez, conflictos familiares y peligros mágicos que pondrán a prueba su evolución personal.



Re:Zero , temporada 4, aquí Subaru vuelve a morir y repetir destinos en una de sus etapas más psicológicas, donde cada decisión tiene consecuencias devastadoras.



La cuarta temporada de Tokyo Revengers destacará por el conflicto entre bandas alcanzado su punto más trágico mientras Takemichi lucha por cambiar el futuro.



The Beginning After the End estrenará segunda temporada profundizando en la doble vida de Arthur.



Bleach: TYBW, The Calamity llega con su parte 4: El arco final alcanza su clímax con batallas decisivas entre shinigamis y quincys.



llega con su parte 4: El arco final alcanza su clímax con batallas decisivas entre shinigamis y quincys. Black Clover: Asta y los Caballeros Mágicos enfrentan nuevos reinos y enemigos, elevando el nivel de poder y rivalidad en esta segunda temporada.

Entre los estrenos más relevantes sobresalen: Steel Ball Run y Witch Hat Atelier.