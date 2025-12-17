Estos son los animes MÁS ESPERADOS de 2026 que ya encienden el hype
El 2026 promete ser un año clave para el anime, con regresos muy esperados y estrenos que podrían marcar época entre los fans.
Previo a concluir este año, el calendario de estrenos del mundo del anime 2026 ya comienza a generar conversación entre los seguidores que esperan con ansias esos títulos que regresan con nuevas temporadas y los que debutan por primera vez.
Así que presta atención porque aquí te contamos qué historias se estrenan y regresan para seguir conquistándote capítulo por capítulo.
- Oshi no Ko: abre el 2026 con su temporada 3, donde la historia entra en una etapa más oscura donde los secretos del pasado comienzan a cobrar un precio..
- Fate/Strange Fake: se estrena este primer mes del 2026: Una historia que habla de la Guerra del Santo Grial fuera de las reglas conocidas y que desata un conflicto caótico con héroes y villanos.
- Jujutsu Kaisen estrena en enero su tercera temporada donde los hechiceros enfrentan nuevas amenazas.
- Fire Force: Su final de temporada llega en enero 2026, la serie destacará por la batalla definitiva por el destino del mundo, revelando fuertes misterios.
- El estreno de Sentenced to Be a Hero: Aquí los criminales condenados reciben una última oportunidad: luchar como héroes contra fuerzas demoníacas.
Otros de los estrenos para enero son: La segunda temporada de Frieren, el debut de Trigun: Stargaze, segunda temporada de Hell’s Paradise y Vigilantes, segunda temporada.
Estrenos para abril
- Dorohedoro regresa con su segunda temporada aquí se profundizará en los orígenes de Caiman y el brutal mundo de los hechiceros.
- Wistoria, Wand and Sword tendrá su segunda temporada en abril de 2026, donde Will siguirá desafiando un sistema que desprecia la fuerza física en una academia dominada por la magia.
- Demons of the Shadow Realm: una historia oscura y sobrenatural que explora la conexión entre humanos y demonios.
Otros animes que se estrenan en 2026 pero sin mes de confirmación
- Mushoku Tensei llega con su tercera temporada donde Rudeus enfrenta nuevas etapas de madurez, conflictos familiares y peligros mágicos que pondrán a prueba su evolución personal.
- Re:Zero, temporada 4, aquí Subaru vuelve a morir y repetir destinos en una de sus etapas más psicológicas, donde cada decisión tiene consecuencias devastadoras.
- La cuarta temporada de Tokyo Revengers destacará por el conflicto entre bandas alcanzado su punto más trágico mientras Takemichi lucha por cambiar el futuro.
- The Beginning After the End estrenará segunda temporada profundizando en la doble vida de Arthur.
- Bleach: TYBW, The Calamity llega con su parte 4: El arco final alcanza su clímax con batallas decisivas entre shinigamis y quincys.
- Black Clover: Asta y los Caballeros Mágicos enfrentan nuevos reinos y enemigos, elevando el nivel de poder y rivalidad en esta segunda temporada.
Entre los estrenos más relevantes sobresalen: Steel Ball Run y Witch Hat Atelier.