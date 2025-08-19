Un hombre se entrenó como Saitama de One Punch Man y su transformación es impresionante

No es raro que las personas admiren el físico y el poder de un personaje real o ficticio. Muchas veces ellos se vuelven una fuente de inspiración para alcanzar una vida más saludable. Sin embargo, un hombre en China lo llevó a un extremo que pocos se atreverían y mucho menos si se relaciona con One Punch Man.

El entrenamiento de One Punch Man que se volvió realidad

El mundo del fitness y las transformaciones físicas siempre deja historias sorprendentes, pero pocas tan peculiares como la de Li Shuangyong, un hombre chino de 36 años que decidió imitar al pie de la letra la rutina de Saitama, el protagonista de One Punch Man.

Lo que empezó en 2021 como un simple experimento personal, terminó por cambiarle la vida por completo. Durante años, Li entrenó todos los días sin descanso con la misma disciplina de Saitama, logrando una transformación física tan radical que hoy ya es considerado toda una celebridad en su país.

¿En qué consistía el entrenamiento?

Agárrate de tu asiento porque estás por conocer el popular régimen de Saitama, el cual parecía una verdadera exageración dentro del anime, pero que se convirtió en la rutina diaria de Li:



100 flexiones

100 abdominales

100 sentadillas

10 kilómetros de carrera continua

Lo más importante es hacerlo cada día. Sin excusas.

Con el paso de los años, Li logró acumular 20.394 km corridos, 237,000 flexiones, 238,000 sentadillas y 98,000 abdominales. Es difícil de creer que alguien pueda ser tan constante para conseguirlo, fue por eso que su última sesión fue transmitida en directo a través de Bilibili, donde más de un millón de personas presenciaron el cierre de su desafío.

Para celebrarlo, Li se rapó la cabeza al cero, adoptando el icónico look del mismísimo Saitama.

Crédito: Li Shuangyong

La vida de Li cambió por completo gracias a One Punch Man

Cuando todo comenzó, Li grababa sus entrenamientos con un teléfono barato, usando unas zapatillas de apenas 2 dólares y alimentándose de simples platos de fideos. Hoy, tras su hazaña, es toda una figura pública en China, con miles de seguidores que lo ven como un ejemplo de constancia y disciplina.

Su éxito ha sido tal que ya se plantea un nuevo reto, el cual parece completamente imposible: correr una maratón todos los días del año. ¿Lo logrará?

También te puede interesar: Demon Slayer: Castillo Infinito derrota a Frozen en taquilla japonesa