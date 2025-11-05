Un LABUBU gigante surca las aguas de Hong Kong y roba todas las miradas

Qué hermoso hubiera sido estar ahí... El puerto Victoria de Hong Kong se llenó de color, nostalgia y cultura pop con un increíble desfile de globos flotantes protagonizado por algunos de los personajes más queridos del mundo pop. De todos los que aparecieron, el favorito fue sin duda el LABUBU gigante. Este estuvo acompañado por Doraemon, Elmo (en colaboración con KAWS x Sesame Street) y Grimace de McDonald’s.

Un desfile flotante que deslumbró Hong Kong

Las enormes figuras inflables primero fueron remolcadas a manera de desfile y navegaron desde la isla de Hong Kong hasta Kowloon. Posteriormente, fueron colocadas en las aguas del puerto Victoria para deleitar a todos los que circulaban por ahí.

Una vista icónica: arte, cultura y skyline

Familias, fotógrafos y curiosos se congregaron a lo largo del paseo marítimo para capturar el espectáculo. El desfile formó parte de una serie de actividades culturales que buscan reforzar la imagen de Hong Kong como epicentro del arte y el entretenimiento urbano en Asia, combinando la cultura pop con la majestuosidad del puerto Victoria.

Crédito: Li Peiyun/VCG via Getty Images

Un evento seguro y perfectamente coordinado

Otro detalle que impresionó a los turistas que se encontraban en el lugar, fue el hecho de que la exhibición contó con el apoyo y supervisión de la Policía Marítima y el Departamento Marítimo de Hong Kong, quienes garantizaron la seguridad de las embarcaciones y de los espectadores durante el evento.

El desfile marcó el cierre de una semana dedicada a la creatividad, la nostalgia y el arte pop, en la que LABUBU reafirmó su estatus como ícono global del coleccionismo y el diseño contemporáneo.

