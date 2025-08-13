Ella es Lera Abova, la actriz que interpretará a Nico Robin en la segunda temporada del live action de One Piece

La segunda temporada del live action de One Piece traerá nuevos personajes, y uno de los más esperados es el de Nico Robin. Pues, finalmente, ha sido confirmado que la encargada de interpretarla será Lera Abova, una actriz y modelo de origen ruso nacida el 4 de noviembre de 1992 en Slavgorod, bajo el nombre de Valeria Smirnova.

¿Quién es Lera Abova, la actriz que dará vida a Nico Robin en el live-action de One Piece?

Ella ha contado en numerosas ocasiones que uno de sus sueños más grandes, cuando era niña, era la actuación. Sin embargo, el modelaje fue el camino que tomó y que la terminó lanzando al reconocimiento internacional. A los 13 años se mudó a Berlín, donde enfrentó retos como el idioma y la adaptación cultural, sin perder su espíritu creativo.

Carrera como modelo y salto a la actuación

Su carrera en el modelaje despegó tras fichar con la marca MISBHV, debutando en la Semana de la Moda de Nueva York. En ese momento tenía su distintivo look de cabeza rapada, que ella misma apodó su “momento Britney Spears”. Su carisma y su corte de cabello la convirtieron en rostro de campañas para Off-White y Adidas by O32C, y en portada de revistas como Vogue y The Gentlewoman.

En la actuación, debutó en 2019 con la película “Anna” de Luc Besson. Más tarde, en 2022, interpretó a Thea en la serie “Pitch Perfect: Bumper in Berlin”.

Su papel como Nico Robin en la serie de One Piece

En 2024, Lera Abova fue confirmada como parte del elenco principal de One Piece. Su enorme parecido con el personaje, ha hecho que se gane el corazón de los fans antes de que siquiera se estrene la serie de televisión.

En un mensaje a los fans, Lera dijo: “Hola, Gran Flota. Soy Lera Abova. Gracias por la bienvenida a bordo. Estoy encantada de embarcarme en esta increíble aventura con ustedes… Hay secretos y misterios que no querrán perderse. El conocimiento es poder, Nakama.”

