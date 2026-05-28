Luis García, Jorge Campos o Zague, descubre quién es el integrante de Los Protagonistas al que le rindieron homenaje en los Supercampeones

Los Supercampeones será transmitido por Azteca 7 el próximo 8 de junio, esto de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin embargo, en este anime se pueden ver a varias leyendas del futbol internacional, de hecho, un integrante de Los Protagonistas de Azteca Deportes, está en esta historia y aquí te diremos si es Zague, Luis García o Jorge Campos. El nombre de este analista deportivo es el portero que se caracterizó por usar playeras de colores y por tomar el balón para salir jugando como si fuera un jugador más, hablamos de "El Inmortal".

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Jorge Campos no aparece con su nombre tal cual, en la serie de Los Supercampeones, pero sí es reconocido por su vestimenta, pero en el anime es nombrado como Ricardo Espadas, con un alias “El Condor Azteca” o “El Portero Milagroso”. De hecho, el creador de este anime Yoichi Takahashi, quedó asombrado con el modo de juego Del Inmortal, quien no sólo era cancerbero de la portería, sino también tenía habilidades para ocupar la posición de delantero.

|© Group TAC / TV Tokyo

¿En qué capítulo de los Supercampeones aparece Jorge Campos?

Para ver la participación de Jorge Campos en Los Supercampeones es necesario buscar el Capítulo 41 del Manga donde aparece por primera vez en la saga: “Captain Tsubasa: World Youth”.

De igual manera tiene una participación en Los 5 Guerreros Aztecas, los cuales son inspirados en futbolistas referentes de la Selección Mexicana como: Hugo Sánchez, Luis García, entre otros.

Cabe señalar que, el partido donde aparece El Inmortal es cuando México se mide ante Japón, y es aquí donde “El Portero Milagroso” se luce y ataja los tiros más potentes de Oliver Atom y Steve Hygua, e incluso les mete un gol cuando sube como delantero, pero al final, el conjunto azteca pierde 2-1.

¿Por qué nadie encuentra el capítulo en donde Jorge Campos aparece en Los Supercampeones?

Por otro lado, aunque muchos fanáticos han tratado de buscar el episodio donde este integrante de Los Protagonistas aparece, la realidad es que no está disponible. La razón de esto es que, el anime de Captain Tsubasa (Los Supercampeones), tenía pensado animar todo el torneo de World Youth, pero, por problemas de presupuesto, el anime fue cancelado en el capítulo 47, justo antes de que iniciara de manera formal el Mundial donde México se mediría a Japón.

