5 estrellas del fútbol a las que le rindieron homenaje en los Supercampeones

En esta ocasión te diremos quiénes son los jugadores internacionales e históricos que aparecieron en la serie de los Supercampeones, sin duda, leyendas como: Rivaldo, Diego Armando Maradona, Edgar Davids, Jorge Valdano e incluso Jorge Campos, son algunos futbolistas a los que le rindieron homenaje y referencia, pero con otros nombres.

Te puede interesar: ¡Es mágico! Revelan nuevo avance de la serie de Harry Potter; ya hay fecha de estreno (VIDEO)

5 jugadores históricos a los que hicieron referencia en los Supercampeones

Diego Armando Maradona

Uno de los jugadores que sin duda fue un histórico del futbol internacional y al que le hicieron una referencia en los Supercampeones, es Diego Armando Maradona, quien en la caricatura fue nombrado como Juan Díaz y este aparece en el capítulo 25 titulado “El genio de Juan Díaz”.

Rivaldo

Rivaldo también apareció en los Supercampeones, sin embargo, apareció como Rivau en el Capítulo 43 llamado “El águila de Cataluña”. En este episodio el brasileño es una de las máximas estrellas de lo que vendría siendo el club Barcelona, pero aquí vemos cómo es que Oliver Atom es fichado por los culés, y debe competir directamente con el Joga Bonito para ganarse un puesto en el primer equipo.

Jorge Valdano

Jorge Valdano, estrella y referente del Real Madrid también aparece en los Supercampeones en el capítulo 25, aunque no tiene un episodio especial sobre él. El argentino es el asistente de Juan Díaz (Maradona), y en la caricatura forman una dupla memorable.

Edgar Davids

Edgar Davids es nombrado como Willem Arminius en los Supercampeones, aparece en el capítulo 27 “El desafío de Hyuga para el futuro” y en el episodio 47 que se nombró “Debut en Italia”. Aquí vemos al seleccionado de Holanda jugando para la Juventus, y obviamente es físicamente inconfundible ya que porta el mismo corte de pelo que en la vida real, de igual manera juega para la selección de los tulipanes y lo único que le faltó fueron los lentes negros.

Jorge Campos

El mítico portero de la Selección Mexicana y parte del equipo de Los Protagonistas también apareció en los Supercampeones, hablamos de Jorge Campos. El Brody fue nombrado en este anime como Ricardo Espadas, quien fue capitán de los Cinco Guerreros Aztecas. En este capítulo México se mide ante Japón y dicho cotejo se puede ver en el episodio 52, el hoy analista de Azteca Deportes aparece en la serie con su colorido y clásica vestimenta, además sale jugando fuera del área como delantero, así como lo hizo cuando fue profesional.