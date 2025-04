¡Mads Mikkelsen viene a México! El actor se presentará en la CCXP MX 2025

La emoción geek está a punto de explotar: Mads Mikkelsen, uno de los actores más aclamados de la última década, ha sido confirmado como invitado especial de CCPX MX 2025, el evento de cultura pop más importante que se celebra en la CDMX.

La convención, que tendrá lugar del 30 de mayo al 1 de junio de 2025 en el Centro Citibanamex, contará con paneles, firmas de autógrafos y sesiones de fotos con el actor danés, conocido por interpretar a villanos memorables y personajes complejos.

¡MADS MIKKELSEN LLEGA A #CCXPMX25! 🎭🔥



¿Quién es Mads Mikkelsen y por qué su visita a la CCXP MX 2025 emociona a tanto?

El actor cuenta con una carrera impresionante que va desde el cine europeo de culto hasta los blockbusters de Hollywood, Mikkelsen ha dejado huella en franquicias como:



Hannibal como el sofisticado Dr. Hannibal Lecter

como el sofisticado Dr. Hannibal Lecter Casino Royale (James Bond), como el villano Le Chiffre

(James Bond), como el villano Le Chiffre Rogue One (Star Wars) como Galen Erso

(Star Wars) como Galen Erso Fantastic Beast: Los secretos de Dumbledore , como Gellert Grindelwald

, como Gellert Grindelwald Doctor Strange, como Kaecilius

Además, ha sido aclamado por sus actuaciones en cintas como “The Hunt”, “Another Round” y “Riders of Justice”. Su capacidad para interpretar desde psicópatas hasta padres sensibles lo han convertido en un favorito tanto de la crítica como del fandom.

Aún no se revelan detalles específicos sobre las actividades que tendrá Mikkelsen en la CCXP MX 2025; sin embargo, lo más probable es que cuente con un panel de preguntas y respuestas, firma de autógrafos, sesión de fotos y posiblemente una presentación especial.

Si te interesa conocer al actor, deberás estar pendiente en los próximos días de los canales oficiales del evento y prepararte para verlo el día del evento. La llegada de Mikkelsen consolida a la CCXP MX como un evento de talla internacional, al nivel de sus versiones en Brasil o Estados Unidos.

¿Irás a la convención para ver al actor Mads Mikkelsen?

