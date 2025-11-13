Las nuevas figuras de Caballeros del Zodiaco que todos los fans quieren tener

Unas nuevas figuras coleccionables de “Los Caballeros del Zodiaco” llegaron al mercado y los fans ya están muy emocionados, arrasando con todo. Las figuras pertenecen a la línea Saint Seiya Champion Class que se trata de una serie de figuras armables inspiradas en los icónicos caballeros dorados del popular anime que marcó a toda una generación. Si tú quieres conseguir la tuya, aquí te dejamos todos los detalles.

Conoce las nuevas figuras de “Los Caballeros del Zodiaco”

Si quieres conseguir las tuyas, actualmente están disponibles tres personajes clásicos:



Aries Mu

Leo Aioria

Escorpio Miro

Lo interesante de esta colección es que cada figura cuenta con un diseño bastante detallado, mide entre 15 y 20 centímetros de altura e incluye piezas intercambiables para que puedas modificar sus expresiones y poses.

Detalles de la colección

Algo que llama mucho la atención es el precio con relación a la buena calidad, por la cual destacan en el mercado. Están disponibles en una de las aplicaciones de compras más populares del mundo. En la tienda que corresponde a México, los puedes encontrar con precios que comienzan desde los 496 pesos, y si quieres, puedes adquirirlas con ciertas facilidades de pago.

Complementa tu colección

Si tienes ganas de armar tu propia colección de figuras de Saint Seiya puedes comenzar con estas figuras. Recuerda que en el mercado hay varias marcas que venden diferentes tipos de figuras coleccionables para todos los gustos. Así que si terminas de juntar estas figuras y quieres expandir más tu colección, puedes buscar esas otras opciones que harán de tu colección algo más grande y llamativo que seguro te llenará de orgullo.

¿Ya cuentas con alguna figura de colección de Los Caballeros del Zodiaco o de algún otro anime?

