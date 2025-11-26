Así luciría Benji Price de Supercampeones en la vida real, según la Inteligencia Artificial

Supercampeones se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde principios de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta que aman los deportes.

En su afán por resolver pedidos y órdenes de los fans de Supercampeones, la inteligencia artificial (IA) ha arrojado una imagen realista de Benji Price, el portero estrella de la serie de anime. Así luciría el personaje si fuera una persona de carne y hueso.

Así luciría el personaje Benji Price de Supercampeones en la vida real, según la IA

Benji Price, cuyo nombre original es Genzo Wakabayashi, es el portero de la serie Supercampeones y uno de los personajes principales. En la trama se convirtió en el primer gran rival de Oliver Atom.

Según la IA, si el personaje fuera un joven de carne y hueso, se vería con el cabello castaño oscuro, peinado con una raya y jopo hacia uno de los lados del rostro. Si fuera una persona real, sus ojos serían de color marrón claro y rasgados, con una mirada intensa. Además, la versión juvenil del personaje tendría pecas en las mejillas y cejas pobladas.

La IA ha recreado a Benji Price del anime Supercampeones. Así se vería si fuera de carne y hueso🤖🤭 pic.twitter.com/CcEuk0llZg — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 26, 2025

¿De qué se trata la serie de anime Supercampeones?

Capitán Tsubasa o Campeones: Oliver y Benji, como también se llama la obra, es una serie de manga escrita e ilustrada por Yōichi Takahashi. Fue creada en 1981 y tuvo su adaptación a anime dos años después. El éxito fue rotundamente internacional. Tal es así que muchos fans siguen recordando con cariño la historia, recreando los personajes con inteligencia artificial.

La animación televisiva se emitió originalmente entre 1983 y 1986 por el canal TV Tokyo. La historia del anime aborda como tema central el deporte mundial que mueve masas: el fútbol. En Supercampeones se narra las aventuras de Tsubasa Ōzora y sus amigos. Todo esto sucede desde la infancia hasta que son profesionales y forman parte de la selección nacional de Japón.