Las mejores cartas del TCG de One Piece tienen la firma del autor de Jujutsu Kaisen

Una de las cosas que más enamoran a los fans en el mundo del TCG, es el arte de las cartas. Con cada temporada se lanzan nuevas artes y las favoritas del público cambian constantemente, ya que cada una es más impresionante que la anterior. El juego de cartas de One Piece no es la excepción, y resulta que las mejores cartas del momento también cuentan con una increíble historia.

One Piece y Jujutsu Kaisen: Un crossover nacido de un gesto de gratitud

Resulta que Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, ha ilustrado cinco cartas especiales que muestran las transformaciones de los Cinco Ancianos del Gobierno Mundial. Lo curioso es que esta colaboración no nació como un simple encargo comercial.

Según contó el propio Akutami, durante la recta final de su manga enfermó gravemente. Fue entonces cuando Eiichiro Oda decidió ayudarlo. Oda amablemente le llevó y presentó un hospital con excelente servicio de salud, donde Akutami logró recuperarse por completo para poder terminar su obra.

Cinco del TCG de One Piece, pasarán a la historia del juego

En agradecimiento, Akutami decidió agradecer el gesto con lo que mejor sabe hacer: dibujar. ¡Y vaya que estaba muy agradecido!, pues el resultado son cinco ilustraciones únicas que no solo capturan el poder y la presencia de los Cinco Ancianos, sino que también mezclan y captura a la perfección su estilo artístico con la estética del TCG de One Piece.

Estas cartas forman parte del próximo set de expansión y, aunque aún no se han revelado detalles de su distribución, todo apunta a que serán muy codiciadas por coleccionistas y fans tanto de One Piece como de Jujutsu Kaisen.

Crédito: Bandai Namco

Un regalo para los fans

Más allá de su rareza y su increíble atractivo visual, estas cartas representan un encuentro único entre dos de los mangakas más influyentes de la actualidad. Además, los fans ven esta historia como una prueba de la camadería que puede surgir entre artistas sin importar que sus franquicias y medios se encuentren en una constante competencia.

También te puede interesar: Si te gustó Weapons (La hora de la desaparición), vas a amar estas 4 películas llenas de tensión y misterio