La temporada 2 de One Piece ya tiene fecha de estreno oficial

La espera terminó para los fans de One Piece. La serie live action inspirada en el clásico de Eiichiro Oda ya tiene fecha confirmada para el estreno de su segunda temporada: 10 de marzo de 2026. Además, se reveló que esta nueva entrega busca ampliar el universo de los Sombrero de Paja y adentrarse en el Grand Line, el mar donde los piratas más poderosos del mundo se enfrentan por la gloria.

One Piece fija rumbo a su segunda temporada

Hasta el momento, se sabe que la temporada 2 de la serie contará con ocho episodios y lo mejor es que se estrenará todos juntos el mismo día. En esta etapa veremos algunos de los momentos más emblemáticos de la historia original, incluyendo el arco de Drum Island, donde se espera la emocionante aparición de Tony Tony Chopper, uno de los personajes más queridos del anime y manga.

También se explorarán lugares que son clave para la historia, como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Island y Drum Island, dejando todo preparado para el inicio de la Saga de Arabasta en la tercera temporada.

One Piece live-action: Reparto y nuevos personajes

El elenco principal regresa con:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Zoro

Jacob Romero Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji

Esta nueva temporada trae nuevos personajes, por lo que a ellos se suman Morgan Davies y Jeff Ward, además de otras nuevas incorporaciones que darán mucho de qué hablar, entre las que destacan: Charithra Chandran, David Dastmalchian, Lera Abova, Joe Manganiello y Mikaela Hoover.

¿Estás listo para continuar con la aventura?

Esto es todo lo que se conoce hasta este momento, pero con la fecha de estreno en el horizonte, es probable que con el tiempo se vayan revelando más detalles de este live action que logró ganarse su lugar en el corazón de los fanáticos. Los fans pueden esperar más acción, emoción y la llegada de nuevos aliados y enemigos en una historia que apenas comienza su travesía por los mares más peligrosos.

