¡OFICIAL! Ya tenemos fecha de estreno y trailer oficial del arco de Elbaph de ONE PIECE

La aventura pirata aún no termina y, después de la pausa con el anime, hoy todos los fans de la tripulación del Sombrero de Paja despertaron con una noticia que sin duda inundó más de un corazón de emoción, pues ya tenemos el primer tráiler oficial del nuevo arco y aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

THE ACCURSED PRINCE AWAKENS.



Watch the new official trailer for the Elbaph Arc of ONE PIECE. The anime resumes in Japan as the Straw Hat Crew sets sail for a new adventure.



Premieres April 5, 2026 at 11:15 PM JST

♪OPENING THEME: “Luminous” by AiNA THE END



Don’t miss the… pic.twitter.com/MF8va2gJUu — Toei Animation (@ToeiAnimation) March 28, 2026

¡Tráiler oficial de Elbaph de One Piece!

Toei Animation nos regaló el primer tráiler oficial del nuevo arco de One Piece, donde veremos las nuevas aventuras y épicas batallas de Monkey D. Luffy junto a sus nakamas. Pero eso no fue todo, ya que además del tráiler también revelaron la fecha de estreno, y sí, llega el 5 de abril de 2026. Sin duda, algo que ya tiene a todo el fandom contando los días.

¿De qué trata el arco de Elbaph de One Piece?

La tan esperada visita de los Sombrero de Paja a Elbaph por fin será una realidad, llevándonos a la tierra de los gigantes, un lugar claramente inspirado en la cultura vikinga. Tras los sucesos del arco de Egghead, la tripulación viajará junto a los poderosos Gigantes Guerreros, en una historia que promete estar llena de acción, misterios y momentos que nos harán gritar como buenos fans.

Este arco no solo se centrará en la búsqueda del legendario tesoro One Piece, sino también en momentos clave como el posible reencuentro de Nico Robin con Jaguar D. Saul, algo que los fans llevan esperando desde hace años. Además, también se explorará el misterio del príncipe Loki, una figura caída en desgracia que podría cambiar todo lo que creemos saber de Elbaph.

Sin duda, este nuevo arco pinta para ser uno de los más épicos de toda la historia.