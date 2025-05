¡Paren todo! Pedro Pascal viene a la CDMX para la CCXP México 2025

¡Alguien pellízquenos! Se ha confirmado de manera oficial que José Pedro Balmaceda Pascal vendrá a la Ciudad de México para el evento de cultura pop más importante, la Comic Culture Experience (CCXP) en su edición 2025. Desde hace unas semanas se venía cocinando el rumor de que el popular actor podría formar parte del evento para presentar algunos detalles sobre la esperada cinta de “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”; sin embargo, no había información oficial al respecto.

Pero hace unos minutos la suerte sonrió a todos los fanáticos de Marvel cuando Pedro Pascal anunció en sus redes sociales su visita a nuestro país para formar parte de la #CCXPMX25.

Crédito: Pedro Pascal Instagram | @pascalispunk

La CCXP también publicó un pequeño teaser en su cuenta de Instagram @ccxp_mx 🇲🇽, la cual también compartió el actor de cine, donde se revelaba que su asistencia sería relacionada con su nueva película de “Los 4 Fantásticos”.

¿Qué podemos esperar en la #CCXPMX25 de Pedro Pascal y la película de “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos”?

Lo más probable es que el actor, Pedro Pascal, comparta experiencias y algunas exclusivas para los sus fans mexicanos. La película, que se estrena el próximo 24 de julio de 2025 y es una de las cintas más esperadas, pues podría ser una pieza clave para “Avengers: Doomsday”.

El elenco está formado por Pedro Pascal como Reed Richards o el famoso Mr. Fantástico quien es el líder del equipo y un científico brillante con la capacidad de estirar su cuerpo, Vanessa Kirby como la nueva Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm, más conocido como La Mole.

H2: ¿Cuál es el poster oficial para promocionar la película “Los 4 Fantásticos” en el #CCXPMX?

Hay que reconocer que el póster que se compartió como la promo oficial de la presencia de “Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos” en la CCXP es una belleza. Se trata de una postal que combina perfectamente con la estética retro futurista de la película.

Sobresalen los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, como lo son: El Ángel de la Independencia, la Catedral Metropolitana y el Palacio de las Bellas Artes. La postal dice “Greetings from Mexico City” (Saludos desde la Ciudad de México). En estas tenemos en la “M” el logo oficial de los 4 Fantásticos, en la “E” se encuentra La Mole, la “X” tiene a la Antorcha Humana, la “I” a Susan Storm, la “C” a Mr. Fantastic y, por último, la “O” tiene a H.E.R.B.I.E, el robot que aparece en la cinta.

Crédito: MarvelLATAM Twitter | @MarvelLATAM

Sin duda, se tratará de una experiencia única para todos los fanáticos del UCM. No podemos esperar a ver lo que Marvel tiene preparado para su visita a la Ciudad de México. ¿Irás a ver a Pedro Pascal?

