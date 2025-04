¡Pika-chu-chu! Este tren inspirado en Pokémon te dejará ganas de viajar a Japón

¿Alguna vez soñaste con subirte a un vagón y que Pikachu te saludara desde el asiento de al lado? Bueno, en Japón eso no solo es posible, ¡sino que es una experiencia 100% real y adorable! El tren de Pokémon, también conocido como el “Pokémon With You Train” es una maravilla que combina nostalgia, ternura y locomoción con destino directo al corazón de los fans.

¿Dónde se compran los boletos para el tren de Pokémon?

Este tren especial opera en la línea Ōfunato Line, en la prefectura de Iwate, al norte de Japón. No es un tren cualquiera, sino una experiencia diseñada para sacar tu niño interior y tus ganas de atrapar todos los Pokés que puedas. El servicio no es diario, pero puedes comprar boletos como cualquier otro tren JR idealmente con antelación, ya que se agotan más rápido que un Pikachu usando Agilidad.

¿Cuánto cuesta subirse al tren de Pokémon?

El precio varía según el tramo que recorras, pero los boletos rondan entre los 1,500 y 2,000 yenes (unos 10 a 15 dólares). Además, si cuentas con el JR Pass el pase mágico de los turistas que aman los trenes el viaje puede estar incluido.

¡Un tren que parece salido de un PokéCentro!

Desde que subes a bordo, el ambiente es 100% Pokémon con los asientos están decorados con orejas de Pikachu, los vagones tienen juegos interactivos, y hay hasta zonas para tomarse fotos como si fueras parte del anime. ¿Lo mejor? Un vagón de juegos para niños y una experiencia inmersiva donde hasta el conductor parece un Maestro Pokémon. ¡Prepárate para decir “¡te elijo a ti!” al asiento más kawaii de todo Japón.