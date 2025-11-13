Cuándo y dónde ver Doctor Strange en el Multiverso de la Locura gratis por Azteca 7 Platinum

Prepárate para la locura, el vasto universo y el poder que Marvel solo puede ofrecer. Este domingo 16 de noviembre a las 9:15 p.m., Azteca 7 Platinum transmitirá por primera vez en televisión abierta “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”, la exitosa cinta del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

¡La magia de Marvel llega a tu pantalla gratis!

La película, dirigida por Sam Raimi, trae de regreso al hechicero supremo para enfrentarlo a una de sus pruebas más intensas: el descontrol total del multiverso y el enorme poder desatado de Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch.

¿Por qué no te la puedes perder?

Esta es una de las películas favoritas de los fans de Marvel, gracias a la forma en la que aborda el multiverso con escenas cargadas de acción, suspenso y giros alucinantes. Aquí Doctor Strange deberá aliarse con America Chavez, una joven capaz de abrir portales entre universos, para detener una amenaza que podría destruir toda la realidad.

Por si fuera poco, esta es una de las entregas clave de la franquicia de Marvel, pues te prepara para lo que viene en la nueva película de Avengers: Doomsday. Lo mejor de todo: podrás verla completamente GRATIS en la comodidad de tu hogar, a través de la señal de Azteca 7 Platinum.

¿Cuándo y dónde ver Doctor Strange en el Multiverso de la Locura?

Ahora ya lo sabes, tenemos una cita que no te puedes perder para disfrutar de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” a través de la señal de Azteca 7 Platinum el próximo domingo 16 de noviembre de 2025 a las 9:15 p.m. totalmente gratis.

Así que prepara las palomitas, ajusta tu sillón favorito y disfruta de una noche llena de acción heroica con el Hechicero Supremo de Marvel.

