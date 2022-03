El polémico desaire que le hicieron a Lady Gaga en los premios Oscar 2022.

Lady Gaga ha sido honrada a lo largo de la temporada de premios por su trabajo en “La Casa de Gucci”, y ahora, diversas personalidad de Hollywood levantan la voz para opinar sobre el polémico desaire que le hicieron a la cantante y actriz en la gala de nominaciones de los premios Oscar.

Sin duda la nominación de Lady Gaga en la categoría de Mejor Actriz en la entrega 94 de los premios Oscar dejó molesto a más de uno, ya que, consideran que es toda una merecedora de la categoría, y de hecho, ha logrado conquistar prácticamente todas las nominaciones que le adjudicaron por su actuación en “La Casa De Gucci”, y por esta razón muchos consideran que la Academia de Cinematografía le hizo un gran desaire al dejarla fuera.

Jane Campion, directora de “El Poder Del Perro” y nominada este año en su categoría de Mejor Director y 11 menciones por la cinta, aseguró que fue decepcionante no ver a Lady Gaga en la terna de Mejor Actriz.

“Una de las actrices que pensé que entraría en la categoría de interpretación principal, y que me extrañó que no estuviera allí fue Lady Gaga. Me pareció que estuvo extraordinaria”, aseguró Jane.

Por su parte, Jared Leto dijo que aún se encontraba “en shock” al no ver a Lady Gaga entre las nominadas a Mejor Actriz, ya que reconoció que se trata de una de las más grandes figuras del medio artístico.

“Es una artista increíble que hace un trabajo tan valiente. Debería ser celebrada por todo en mi opinión”, dijo Jared Leto.

Al perder su nominación de este año en los premios Oscar, Gaga también se quedó sin la posibilidad de pasar a la historia como la única personalidad de Hollywood que ha logrado ser nominada a todas las premiaciones de la temporada.

La historia de Lady Gaga en los premios Oscar

Recordemos que Lady Gaga llegó por primera vez a las nominaciones de los premios Oscar en 2019, por su trabajo en “Nace Una Estrella”, cinta en la que compartió créditos con Bradley Cooper, en aquella ocasión tuvo la mención como Mejor Actriz y Mejor Canción Original, y obtuvo sólo el último de ellos.

Lady Gaga estará presente en la entrega 94 de los premios Oscar, aunque sólo como invitada, ya que se sabe que se encargará de hacer la presentación de una de las categorías de la ceremonia.

