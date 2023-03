Premios Oscar 2023: ¿Will Smith acudirá a la gala?

El próximo domingo 12 de marzo se llevará a cabo la 95ª edición de la gala de los Oscar 2023; sin embargo, mucho se ha especulado sobre Will Smith, quien se vio envuelto en polémica después de propinarle tremenda bofetada a Chris Rock en la pasada entrega de los premios de la Academia.

¡La pareja más querida de Hollywood va cada vez más en declive!

Los Oscar 2022 pasaron a la historia y no precisamente por cosas relacionadas con el séptimo arte, sino por el cachetadón que Will Smith le dio a Chris Rock, comediante que hizo un chiste sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia.

¿Will Smith le pidió perdón a Chris Rock?

Cuatro meses después de lo sucedido, el ganador del Oscar a Mejor Actor por “King Richard” se dijo avergonzado y aseguró tener remordimiento por abofetear al cómico: “Ha pasado un minuto… Durante los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando personalmente… Estaba empañado por ese punto. Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar y cuando lo esté, tenderá la mano. Así que te diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

Te puede interesar: Salma Hayek y Antonio Banderas: ellos presentarán los premios Oscar.

¿Por qué abofeteó Will Smith a Chris Rock?

Después de los sucedido, el actor de “Soy Leyenda” “Men In Black” y “Día de la Independencia”, se alejó de los reflectores y durante una entrevista que concedió para “The Daily Show” reveló por qué golpeó al comediante.

“Fue una noche horrible, como te puedes imaginar. Pero siempre hay factores complejos que lo explican. Pero en último término perdí los papeles, es así, aunque nunca sabes por lo que puede estar pasando la gente en esos momentos”, declaró.

También te puede interesar: Estos son los 10 mexicanos que han ganado un Oscar.

En aquel entonces, Smith se refirió al drama familiar que vivió cuando se filtró que su mujer le fue infiel con el cantante August Alsina: “Es que son muchas cosas, y puede pasar aquí mismo entre el público. Estamos rodeados de extraños. Puede que la mamá de alguien muriera la semana pasada o que el hijo de alguien esté enfermo. Alguien ha podido perder su trabajo o que la esposa de alguien le haya sido infiel. No sabemos lo que les pasa a los demás. Y no trato de justificar mi comportamiento, pero yo también estaba pasando por eso”.

¿Chris Rock no lo ha perdonado?

En cuanto a la disculpas de Will Smith, Rock no dio indicios de haberlas aceptado, aunque aseguró que el actor ha sido una inspiración para él y otros comediantes; sin embargo, bromeó sobre la más reciente cinta del histrión: “Hace grandes películas y siempre lo he admirado, pero sólo veo la película para escuchar sus gritos y ver que le den una paliza”.

Te puede interesar: Desafío entre titanes: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Angela Basset.

¿Acudirá Will Smith a la 95ª edición de los Oscar?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas vetó 10 años a Will Smith, quien no podrá acudir a la ceremonia de los Oscar durante la próxima década a raíz de la bofetada que le dio al comediante Chris Rock.

Según indicaron en una nota el presidente de la junta de la organización, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, durante esos diez años a Smith “no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”.