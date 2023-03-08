Salma Hayek y Antonio Banderas: ellos presentarán los premios Oscar.

¡Ya casi están aquí! Los premios Oscar están muuuuy cerca, y desde que salieron las películas nominadas muchos no hemos hecho más que hablar de nuestras quinielas y esperar el domingo para poder ver si nuestras esperanzas se hacen realidad.

Había cosas que ya teníamos muy claras, quién iba a ser el conductor, quiénes eran todos los nominados, a qué hora va a empezar la alfombra roja, todo, pero había algo que aún no se nos había dicho y que todos nos preguntábamos, ¿quiénes iban a presentar cada terna?

Sabemos que año con año la ceremonia de la Academia se engalana con las mejores celebridades, y a pocos días que de que celebre la fiesta más grande del cine, por fin tenemos los nombres de las personas que van a presentar a los ganadores de cada categoría.

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¡Y claramente tenía que estar presente talento hispano! Pues entre los nombres que dio la Academia están la mexicana Salma Hayek y el español Antonio Banderas, quienes dieron voz al Gato con Botas y a Kitty Patitas Suaves, en la película animada de "El Gato con Botas: el Último Deseo" cinta que se encuentra nominada a Mejor Película Animada, compitiendo contra el mexicano Guillermo del Toro con "Pinocho".

Anteriormente ya se habían dado a conocer otros presentadores como son el caso de Emily Blunt, Glenn Close, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Melissa McCarthy, Zoe Saldaña, y otro sinfín de actores y actrices que serán acompañados por los que la Academia liberó ayer, pues junto con Salma Hayek y Antonio Banderas también estarán Andrew Garfield, Hugh Grant, Jessica Chastain, Florence Pugh, Nicole Kidman, solo por mencionar algunos.

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Recordemos que la edición 95 de los Oscar estará conducida por Jimmy Kimmel y la alfombra roja iniciará a las 5:00 p.m. de México, y también estaremos viendo nuevamente a Rihanna presentando la canción por la que está nominada, "Lift Me Up" la canción principal de la película "Pantera Negra: Wakanda Por Siempre".

Por lo que más vale que ya hayas apartado el 12 de marzo y la hora, porque todo pinta a que este año la ceremonia de la Academia estará llena de celebridades bastante fuertes y la premiación estará bastante reñida. Vive la #Oscarmanía solo a través de la pantalla del canal correcto: Azteca 7.