Estos son los 10 mexicanos que han ganado un Oscar.

La historia de los Oscar está llena de estrellas y grandes talentos del cine, en la cual no podían faltar nuestros orgullos nacionales. Entre directores y actores, los nombres de estos mexicanos ganadores al Oscar han resonado y aunque tal vez no conozcas o sepas de todos, para eso estoy aquí, para decirte los nombres de nuestros mexicanos ganadores de una estatuilla dorada.

¡Hey! Quédate conmigo, pues este 12 de marzo transmitiré totalmente en vivo la entrega de los Premios Oscar 2023, podrás seguir la cobertura en mi sitio web y en tu televisión por Azteca 7, el canal correcto.

Y bueno, ahora sí, como diría un buen mexicano: ¡a lo que nos truje, Chencha! Empecemos por...

¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Oscar?

Emile Kuri, el primer mexicano que ganó un Oscar.

Emile Kuri fue el primer mexicano ganó un Oscar. Fue en 1949 que gracias a su inigualable trabajo en 'The Heirees' como Director de Arte, que ganó la estatuilla por Mejor Diseño de Producción y fue nominado seis veces más.

¡Psssst! Descubre aquí cuál es la película nominada a los Oscar 2023 que Stephen King te recomienda ver.

¿Qué otros mexicanos han ganado un Oscar?

Seguido de Emile, se encuentra Anthony Quinn, quien gracias a su trabajo en 1953 por 'Viva Zapata', ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, al igual que en 1957.

Después, llegó Manuel Arango, quien nos demostró que nadie ni nada podía parar a los mexicanos, ganando en 1972 dos premios Oscar como productor en las categorías de Mejor Cortometraje Documental y Mejor Cortometraje.

¡Y cómo olvidar a la primera mexicana en ganar un Oscar! Beatrice de Alba hizo un trabajo de maquillaje maravillo en una de las películas más representativas de nuestra cultura, pues gracias a 'Frida' que ganó el Oscar por Mejor Maquillaje en 2003. Como dato curioso, déjame presumirte que en ese mismo año y por dicha película, la protagonista y actriz mexicana, Salma Hayek, estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz.

Ahora, el 2007 fue un gran año para los mexicanos, pues 'El Laberinto del Fauno' fue todo un éxito. Con Guillermo del Toro como director (aunque él por sí solo no se llevó una estatuilla, pero estuvo nominado a dos Oscar), logró que Guillermo Navarro quedara ganador de un Oscar a Mejor Fotografía y Eugenio Caballero por Mejor Dirección Artística.

En 2014, la actriz Lupita Nyong'o se ganó un Oscar y miles de corazones mexicanos gracias a '12 Años de Esclavitud' en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

También, en este año, Emmanuel 'El Chivo' Lubezki comenzó su racha de tres años seguidos, ganando un Oscar consecutivamente hasta 2016 en la misma categoría: Mejor Dirección de Fotografía.

¡Psssss! Aquí te cuento por qué Lubezki desapareció por un rato.

Y ahora sí, vamos con un gran combo, pues estos últimos ganadores han sonado por años: Cuarón, Iñárritu y del Toro.

Alfonso Cuarón es uno de los cineastas más reconocidos y el mexicano que más premios Oscar ha ganado, pues su buena racha de estatuillas comenzó en 2014 gracias a 'Gravity', ganando los Oscar en Mejor Dirección y Mejor Montaje. Y fue en 2019 cuando ganó tres estatuillas doradas a Mejor director, Mejor Película en Habla no Inglesa y Mejor Fotografía con 'Roma'.

Seguido de Cuarón, en 2015 Iñárritu ganó tres estatuillas por Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guion Original gracias a 'Birdman' y para 2019, ganó otra estatuilla con 'The Revenant' a Mejor Director

Finalmente, y como plus, tenemos a Guillermo del Toro que en 2017 obtuvo los Oscar a Mejor Película y Mejor Director gracias a 'La Forma del Agua'.

¿Qué dices? ¿Verdad que nuestro país está lleno de grandes talentos? ¡No olvides agendar este próximo 12 de marzo conmigo en el canal correcto para ver los Oscar 2023!