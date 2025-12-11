¡Que no se te pase! Fecha y hora de la preventa del concierto de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes este 2026

Mon Laferte no para de conquistar el mundo con su música y en las últimas semanas ha reafirmado el por qué es una de las artistas más grandes de latinoamérica, pues su disco 'FEMME FATALE' ha llegado para redefinir su sonido y su estilo, tal como nos ha acostumbrado a lo largo de los años.

A diez años ya del disco que la puso en la mira del mundo ‘Mon Laferte (Vol. 1)’ la artista no para de cosechar logros y en esta ocasión acaba de confirmar su segundo concierto en el Palacio de los Deportes en lo que será una noche para la historia.

¿Cuándo serán los conciertos de Mon Laferte en CDMX?

Tras el rotundo éxito que consiguió en su primera fecha del viernes 29 de mayo en el Palacio de los Deportes, la cantante chilena ha abierto una segunda fecha para el sábado 30 de mayo, con lo que será un fin de semana único donde el ‘Femme Fatale Tour’ se hará presente en la capital.

Esta gira iniciará en el mes de marzo en República Dominicana y terminará en la Ciudad de México, en la entidad donde la cantante se ha radicado por varios años ya.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Mon Laferte?

Se ha confirmado que la preventa será para clientes de Banamex este jueves 11 de diciembre en punto de las 11:00 am y la venta general al público será el siguiente día, el viernes 12 de diciembre a las 9:00 am.

¿Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes?

Nivel A: $3,211.50 - $4,496.25

Nivel B: $2,467.50

Nivel C: $ 1,971.50

Nivel D: $1,475.50

Nivel E: $1,103.50

Ahora sabes todo lo que necesitas para no perderte la gran oportunidad de ver en vivo a Mon Laferte y disfrutar de grandes canciones como "Tu Falta de Querer", "Mi Buen Amor", "Pa' Donde Se Fue", "Otra Noche de Llorar" o "Amárrame".