Azteca 7 te lleva a viajar ¡Tú podrías ser el afortunado que disfrute de Colombia junto con un acompañante!

Azteca 7 quiere recompensar tu pasión por el futbol, y por eso, te lleva de viaje a Colombia junto con un acompañante, por eso es muy importante que no te pierdas ningún detalle de nuestra transmisión del encuentro entre la Selección Azteca vs Corea del Sur, este sábado 23 de junio a partir de las 9:00 am.

¡Participar es muy fácil! Aquí te decimos cómo:

1. Sintoniza la transmisión del partido de este sábado por Azteca 7 y presta mucha atención.

2. Durante toda la transmisión nuestros comentaristas harán mención de ciertas palabras que te llevarán a formar una frase.

3. Una vez que tengas todas las palabras debes de checar que esté completa y en orden. Los participantes deberán enviar la frase completa por medio de un tweet usando el hashtag #HoyToca y mencionando a la cuenta de “@AztecaSiete”.

4. Las primeras 3 personas que contesten correctamente la dinámica publicada por nuestra cuenta de Twitter de Azteca 7, podrán ser elegidas como ganadoras.

5. Es muy importante que sigas a la cuenta de @AztecaSiete para que en caso de ser ganador, logremos contactarte de forma exitosa.

6. Si eres uno de los afortunados, a partir del día 25 de junio, te contactaremos con un mensaje directo vía Twitter, para que nos compartas algunos datos, a partir de ese momento cuentas con 2 horas para responder el mensaje con la información solicitada, de lo contrario, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante que haya respondido correctamente.

Viaje a Colombia Azteca 7





CONSULTA LAS BASES COMPLETAS:

I. Con fundamento en los artículos 27 fracciones XXI y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4°, 5°; 217 fracción V, 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 9° fracción VI, 19, 20 y 21 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión; y 25, fracciones I, XV y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta a esa H. Autoridad, tenga a bien conceder autorización a mi representada (El Promotor del Concurso) para celebrar un concurso denominado “AZTECA 7 TE LLEVA A VIAJAR”(el “Concurso”), del cual su promoción y comunicación se llevará a cabo del 23 al 30 de Junio 2018(La “Vigencia”),a través de Azteca 7, en los sitios de Internet http://www.azteca7.com y sus diferentes ramas, y/o en otros sitios del grupo y sus filiales, así como en las cuentas oficiales de redes sociales del canal, Facebook (https://www.facebook.com/aztecasiete), Twitter (@AztecaSiete) e Instagram (https://www.instagram.com/aztecasiete).

1. BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de este concurso.

2. MECÁNICA DEL CONCURSO:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, así como aceptar haber leído el Aviso de Privacidad, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7, azteca7.com

a) Las personas participantes deberán ver la transmisión del partido de México vs Corea el día 23 de junio a las 9:00 am para poder tener información para participar en la dinámica publicada en el sitio web www.azteca7.com para hacerse ganador al premio.

b) Durante la transmisión del partido, desde el Previo hasta el Final de la Transmisión los comentaristas mencionarán ciertas palabras con las que la audiencia deberá completar y ordenar una frase.

c) Una vez completada y ordenada la frase, los participantes deberán enviarlas por medio de un tweet con el hashtag #HoyToca y mencionando a la cuenta de “@AztecaSiete”.

d) Las primeras 3 personas en contestar de manera correcta la dinámica publicada a través de nuestra cuenta de Twitter, podrán ser elegidas ganadores.

e) Las personas que participen deben de seguir la cuenta de “@AztecaSiete”.

f) El ganador será contactado por mensaje directo vía Twitter el día 25 de Junio. En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

3. SELECCIÓN DEL GANADOR:





a) El equipo de Azteca 7, en presencia de un interventor, hará la selección del ganador el día lunes 25 de junio 2018. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con las personas que hayan concluido de manera exitosa la dinámica publicada y cumplan con todas las bases y condiciones de este concurso.

b) En caso de que alguna de las personas no pueda ser contactada, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

c) Azteca 7, a través de un spot de TV y de sus cuentas oficiales de redes sociales, dará a conocer al ganador de este concurso del jueves 28 al 30 de junio 2018.

4. PREMIO

3 viajes dobles a Colombia

a) Vuelos:

Vuelo redondo en clase turista para el ganador y un acompañante del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a el destino turístico del Premio. Es necesario considerar la posibilidad de que el vuelo incluya escala(s). No se permite ninguna escala no especificada, y no está permitida la extensión de la estancia. El ganador y sus acompañantes deben viajar al mismo tiempo y salir desde la misma ciudad capital.

b) Alojamiento:

i. 3 Noches en hotel (Por lo menos uno de los viajeros debe ser mayor de 18 años y debe tener tarjeta de crédito o débito para poder registrarse en el hotel).

ii. El alojamiento de hotel no incluye imprevistos, propinas, llamadas telefónicas o cualquier otro gasto personal en el que se incurra durante el alojamiento.

5. OTRAS CONDICIONES:

iii. Los arreglos de viaje deben ser hechos a través de la concesionaria.

iv. Una vez emitidos los boletos no son transferibles y no podrán volverse a emitir una vez comenzado el viaje. Boletos abiertos no pueden ser emitidos.

v. Las fechas específicas de viaje y los acuerdos están sujetos a los viajes aéreos, vacaciones, fechas de disponibilidad restringida, y otras restricciones aplicables al premio y viaje. El viaje debe ocurrir dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de la selección del ganador del premio.

vi. Si el ganador no puede gozar del premio, cualquier remanente del premio se perderá y no podrá ser objeto de compensación adicional o alternativa.

vii. Todos los viajeros requieren un pasaporte y visa vigentes por al menos 6 meses previos a la fecha del concurso. Cualquier seguro o visas requeridos serán responsabilidad del ganador y sus acompañantes.

viii. TV Azteca, S.A.B. de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad, recientemente creada, sin uso y cuya actividad sea únicamente búsqueda de premios más allá de ser utilizada como red social.

6. EXCLUSIONES:

El premio excluye transportación hacia y desde el aeropuerto de salida, alimentos y bebidas, atracciones, excursiones, tratamientos, visas, gastos personales y todo lo que no se expresó en el paquete de premio.El premio consiste únicamente en los elementos expuestos como “incluidos”.

Todo lo no especificado en estos términos y condiciones como “incluido” en el paquete de premios está “excluido”. El premio excluye (no se limita a): gastos, seguros de viaje por actividades no incluidas en el premio, gastos de efectivo, comidas, transporte adicional al mencionado como “incluido”, costo de visa, pasaportes, llamadas telefónicas, propinas, incidentes, souvenirs, seguridad y/o costos de salida. Todo lo excluido en este premio es total responsabilidad del ganador y su acompañante.

7. SELECCIÓN DE OTRO GANADOR:

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del premio por parte del ganador:

ix. Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al premio, por cualquier motivo ajeno a la concesionaria.

x. Si la concesionaria no puede contactarlo para definir fechas y detalles para iniciar las gestiones de reservas del viaje.

xi. Si el ganador no cumple con las bases y condiciones aquí descritas.

En cualquiera de las situaciones anteriores, la concesionaria está de acuerdo en otorgar el premio al segundo ganador legítimo, el cual sería seleccionado a la par del primero, en presencia de un supervisor o supervisora de la Secretaría de Gobernación.