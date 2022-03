¡No la invitaron! Rachel Zegler no irá a los premios Oscar.

Rachel Zegler, la protagonista de Amor Sin Barreras no acudirá a la entrega de los premios Oscar, y advirtió que esa no fue su decisión, y que aún sigue intentando.

Cuestionada sobre el atuendo que lucirá para la gala de premiación del Oscar que se celebra el próximo 27 de marzo, la actriz dijo que tendría que apoyar desde el sillón de su casa a todos sus compañeros, ya que ellos sí estarán presentes en el evento.

Aunque no abundó en las razones por las que no obtuvo un pase para la gala, a pesar de ser nominada, los usuarios de redes sociales estallaron por la situación y emitieron diversas muestras de apoyo y afecto para la joven actriz, ya que consideran injusto que no tenga una invitación para acudir en apoyo a la cinta que protagonizó y que de hecho logró 7 nominaciones.

“No sé, lo he intentado, pero no parece que vaya a pasar: Apoyaré Amor Sin Barreras desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así son las cosas a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero no pasa nada. Estoy muy orgullosa de nuestra película”, compartió en su cuenta de Twitter.

“Amor Sin Barreras” cuenta con 7 nominaciones, y esta cinta dirigida por Steven Spielberg ha sido bien recibida por la crítica, aunque esto no se ha reflejado de la misma forma en las taquillas, sin embargo, la actuación de Zegler ha sido muy aplaudida.

¿Será esta una nueva polémica en los premios Oscar? ¡Habrá que esperar un poco más para saberlo!

