¿Qué relación existe entre Rapunzel y Cenicienta? VIDEO lo revela.

El mundo Disney alberga múltiples princesas que son amadas por millones de niñas en todo el mundo. Por si fuera poco, las famosas doncellas tienen maravillosas historias que chicos y grandes conocen a la perfección.

Desde Blancanieves, pasando por Bella y hasta llegar a Aurora de La Bella Durmiente, las princesas de Disney son un verdadero ícono en la empresa que alberga decenas de películas animadas.

Sin embargo, las bellísimas mujeres con vestidos largos y vaporosos no se han salvado de las teorías de los internautas a nivel mundial.

Tal es el caso de Luis Velody, un joven aficionado a Disney que dejó a millones de cinéfilos impactados con sus tenebrosas teorías en internet.

¿Cuál es la teoría viral de Cenicienta que tiene a los internautas impactados?

Luis Velody tomó su cuenta de Tiktok para dar a conocer una de las teorías más sorprendentes de Cenicienta, aquella princesa de vestido azul que olvidó su zapatilla de cristal y que huyó antes de la medianoche.

La teoría sostiene que Cenicienta es hija de Rapunzel, así como lo escuchas, la hermosa rubia tiene lazos sanguíneos con la princesa de cabello largo como espiral.

Según Luis Velody, Rapunzel corta su cabellera para convertirse en la temida Lady Tremaine, quien destaca por envidiar a su joven hijastra.

La teoría se apoya del cuento original, donde Rapunzel tiene dos hijas que responden a los nombres de Anastasia y Drizella, estas dos jóvenes también aparecen en Cenicienta como sus hermanastras.

Eso no es todo, ya que en la serie Once Upon a time, se revela el verdadero nombre de la madrastra de Cenicienta: Rapunzel Tremaine.

La teoría dio de qué hablar entre los amantes de los cuentos de hadas , quienes no descartaron que Rapunzel se convirtió en una terrible villana que hizo sufrir a Cenicienta.

Y es que, al perder su cabello, Rapunzel siente envidia ante la belleza de Cenicienta y su popularidad con los animalitos del bosque.

