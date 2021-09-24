Este es el aterrador dato que no conocías del Señor Cara de Papa.

Miles de secretos de Toy Story no dejan de salir a la luz, después de convertirse en una de las películas animadas más populares de la última década.

La saga es una de las favoritas de chicos y grandes, pero no solo por el guion, sino también por los personajes que viven en el corazón de millones de cinéfilos en todo el mundo.

El éxito de Toy Story ha desatado todo tipo de teorías, hasta llegar a los oídos de múltiples curiosos en el mundo del internet.

Además, una reciente teoría revela el secreto mejor guardado de El Señor Cara de Papa, emblemático personaje que aparece desde la primera película de Toy Story en 1996.

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¿Cuál es la escalofriante teoría de 'El Señor Cara de Papa'?

La teoría fue lanzada en Tiktok por el joven Luis Velody, quien ganó 5.2 millones de seguidores fascinados ante su gran imaginación y pasión por el mundo Pixar.

El joven reveló que, la voz de El Señor Cara de Papa en 2019, en realidad fue grabada por una persona fallecida. Así como lo escuchas, el doblaje del querido personaje fue hecho por una persona que no se encuentra en este plano.

Y es que, la voz de El Señor Cara de Papá fue doblada por el humorista Don Rickles en 1996; sin embargo, el neoyorquino falleció el 6 de abril de 2017.

Todos sabemos que El Señor Cara de Papa jamás abandonó de la saga, incluso apareció en Toy Story 4 el 21 de junio de 2019.

Lo curioso es que Don Rickles encarnó la voz de El Señor Cara de Papa en 2019, sí, después de su fallecimiento.

Pero, ¿cómo sucedió esto? Josh Cooley, director de Toy Story, confesó que utilizó películas, entrevistas y otros videos del humorista Don Rickles para realizar la voz de El Señor Cara de Papa en el 2019.

Fue con ayuda de efectos especiales y alta tecnología, que el comediante neoyorquino, dobló la voz de El Señor Cara de Papa a pesar de no estar en este mundo.

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