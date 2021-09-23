Esta es la teoría que conecta Frozen, La Sirenita y Enredados.

Las teorías de Reddit cada vez son más famosas entre los fanáticos de las películas de Disney, ya que sugieren todo tipo de historias alocadas que empatan a la perfección con la realidad.

Sin embargo, una de las teorías más virales es la de Tarzán, quien supuestamente es hermano de Elsa y Ana de la película Frozen.

Se supone que los papás de Tarzán mueren en un naufragio al igual que los padres de las princesas con poderes mágicos; sin embargo, los usuarios de Reddit insisten en agrandar la familia Frozen.

Y es que, existe otra teoría que sugiere que Elsa, Ana y Tarzán tienen más familiares dentro del mundo Disney, historia que tiene vueltos locos a millones de cinéfilos en el mundo.

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¿Cómo se conecta Enredados y La Sirenita en la teoría?

La teoría apunta a que Rapunzel, de Enredados, es la primera de Ana y Elsa, ya que sus papás viajaban a la boda de la joven rubia con cabellera larga antes de morir en el naufragio.

La teoría no acaba ahí, ya que en el internet circula una foto de Rapunzel en la coronación de Elsa, momentos antes de convertirse en una reina.

A esta teoría se le une el filme La Sirenita, de una manera que los fanáticos de Disney no pueden creer.

Reddit sugiere que El Rey y La Reina de Arendelle no viajaron rumbo a África, sino a Dinamarca donde se desarrolló la historia de La Sirenita.

Seguramente has visto aquella escena donde Ariel visita un barco en las profundidades del mar, pues la teoría sugiere que es el mismo transporte marino de los papás de Elsa y Ana.

Ariel también podría ser parte de la familia Arendelle; sin embargo, falta conocer cómo una princesa con cola de pescado se conecta con Ana y Elsa, además de su supuesto hermano Tarzán y prima Rapunzel.

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