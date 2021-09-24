¿Por qué Marlin es el villano de Buscando a Nemo? Teoría lo revela.

El mundo de Buscando a Nemo está repleto de todo tipo de animales marinos, quienes protagonizan a recordados héroes y villanos en la querida película de Andrew Stanton.

Sin embargo, los personajes buenos, en realidad podrían estar disfrazados de aterradoras personas que esconden su verdadera identidad.

Entre los villanos más destacados de Buscando a Nemo se encuentran Darla, animales como tiburones, barracudas e incluso los propios humanos contaminantes del mar.

Además, una reciente teoría explica que Marlin también es otro de los villanos más temidos de la película animada de 2003.

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¿Por qué Marlin es el verdadero villano de 'Buscando a Nemo'?

El internauta Luis Velody, famoso por sus teorías en mundo del Internet, lanzó algunas pruebas sobre la verdadera identidad de Marlin.

El internauta se remontó a la primera escena de Buscando a Nemo, aquella donde Marlin y su esposa Coral están felices por sus 400 huevos a punto de convertirse en peces payasos o también conocidos como Amphiprion Ocellaris.

Todos recordamos que 399 huevos fueron devorados por una barracuda, quien también mató a la Coral.

El único huevo que sobrevive es el que contiene a Nemo, tierno pez con una aleta pequeña que se vuelve el protagonista en toda la cinta.

Sin embargo, Luis Velody asegura que las barracudas no comen huevos de pescado, por lo que el responsable de matar los pececitos payasos es el propio Marlin.

El usuario de Tiktok asegura que es común cuando los peces devoran a sus propios huevos. Además, Luis expresa que Coral huye de su casa para no ser agredida por el propio Marlin.

La teoría de Velody se encuentra en TikTok, donde ha desatado todo tipo de reacciones entre los fanáticos de las películas de Pixar.

¿Por qué Marlin no mató a Nemo? La teoría apunta a que el patriarca de la familia despertó con un sentimiento de culpabilidad, por lo que dejó vivir al pequeño pez temeroso por iniciar su vida escolar.

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