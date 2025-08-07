Harry Potter regresa a los cines: estas son las fechas y países confirmados

El universo de Harry Potter regresa a la gran pantalla y los fanáticos no podrían estar más emocionados. Warner Bros. anunció el reestreno oficial de las primeras cuatro películas de la saga como parte de la celebración del 20 aniversario de “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”.

Las películas de Harry Potter regresan al cine

Esta noticia es muy especial y una oportunidad para revivir la nostalgia, además de aprovechar el evento cinematográfico para acercar a nuevas generaciones a descubrir la magia como nunca antes.

¿Qué películas volverán a los cines?

Hay una buena y una mala noticia. Resulta que este reestreno es limitado, es decir, que solo incluirá las cuatro primeras entregas de la saga:



Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001) Harry Potter y la Cámara Secreta (2002) Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (2004) Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005)

Esto se debe a que se enfoca este relanzamiento principalmente en el filme de “El Cáliz de Fuego”, que celebra su 20.º aniversario en 2025. El tráiler conmemorativo ya fue publicado en las redes sociales oficiales de la franquicia. Si aún no lo has visto, no te preocupes que aquí te lo dejamos.

¿En qué países se reestrena Harry Potter?

Por fortuna, para los fans de todo el mundo, el evento será internacional y contará con fechas distintas según el país. Hasta ahora, se ha confirmado el reestreno en los siguientes lugares:



México

España

Estados Unidos

Argentina

Bolivia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Colombia

Perú

¿Cómo conseguir boletos para el reestreno?

En México, el reestreno de las cintas está programado para el 18 de septiembre de 2025. Si quieres conseguir tus entradas, puedes visitar los sitios oficiales de la cadena a cargo de su reproducción.

¿Por qué no debes perderte el reestreno por los 20 años de “Harry Potter y el Cáliz de Fuego”?

Pocas veces puedes vivir la experiencia de ver de nuevo en la pantalla grande las películas que disfrutaste cuando eras joven. Este evento marca 20 años desde el estreno de El Cáliz de Fuego y te permite revivir las aventuras de Harry, Ron y Hermione en la pantalla grande. Además, eventos como este buscan reunir a fanáticos de todas las edades en un evento global.

Por ahora, el evento se enfoca solo en las primeras cuatro entregas, pero si la respuesta del público es positiva, no se descarta una segunda ola con los episodios finales de la saga.

¿Irás a ver las películas de Harry Potter en el cine?

